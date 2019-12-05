Диагностика кишечника: что лучше — колоноскопия или МРТ?

Современные методы диагностики заболеваний кишечника позволяют с точностью определить заболевание и провести эффективное лечение.Различные методы диагностики, которые активно используются в современной медицине, позволяют с максимальной точностью визуализировать разнообразные патологии кишечника, с которыми сейчас сталкиваются многие люди. В последнее время невероятно распространены такие заболевания кишечника, как: свищи, опухоли, язвы, воспаления слизистой оболочки, пороки развития, дивертикулы, полипы и онкологические заболевания.Для обследования полости кишечника врачи используют различные методы, каждый из которых имеет свои преимущества и назначения и каждый из которых дает полную картинку о состоянии обследуемого органа. Одним из самых доступных методов диагностики кишечника считают колоноскопию. Но не всегда существует возможность ее проведения. Кроме этого диагностического способа есть еще возможность проверить кишечник с помощью пальпации; магнитно-резонансной и компьютерной томография (МРТ); ультразвукового исследования; аноскопии.Поэтому многие люди задаются вопросом – какой же из методов обследования самый безопасный и эффективный? В основном выбор стоит между проведением колоноскопии и МРТ. Для того чтобы ответить на этот вопрос необходимо лучше разобраться в том, как проводится диагностика и обследование кишечника в каждом случае, когда учитываются еще и анатомические особенности пациента, клинические признаки болезни.При проведении колоноскопии можно исследовать состояние всего толстого отдела кишечника, сделать биопсию тех участков, где есть хоть малейшее подозрение на патологию. Именно поэтому этот диагностический метод самый востребованный. А еще с помощью колоноскопии медики удаляют аденоматозные полипы, используя анестезию. Перед обследованием пациента тщательно готовят: иногда назначают анестетики для парентерального применения. К недостаткам этого метода относится его малая эффективность в, так называемы, «слепых зонах» (складки и изгибы) кишечника. Сложность определения злокачественных новообразований в толстом отделе кишечника заключается в бессистемном росте опухоли, которую диагностировать можно только на поздних стадиях развития.Сделать колоноскопию может каждый пациент с жалобами на проблемы с толстым отделом кишечника. Но традиционно колоноскопию проводят при кишечной непроходимости; подозрении на наличие инородных предметов; запорах; резкой потеря в весе; подозрении на наличие полипов и новообразований; воспалительных процессах в толстом отделе кишечника;выявлении источника желудочно-кишечных кровотечений; частых вздутиях живота; болезни Крона.Нельзя проводить колоноскопию, если у больного обнаружены следующие патологии: острый инфаркт миокарда; перитонит; острые кишечные и простудные заболевания; шоковое состояние; легочная и сердечная недостаточность; перфорация кишечника.При проведении МРТ можно получить более точное, трехмерное изображение органа. Перед проведением процедуры пациента тщательно готовят: проводят очистительные клизмы, назначают слабительные препараты. МРТ позволяет выявить доброкачественные и злокачественные новообразования; разрывы в стенках кишечника; абсцессы; внутренние кровотечения; непроходимость кишечника. Нельзя проводить МРТ при беременности, наличии кардиостимулятора в организме пациента; гиперкинезе; клаустрофобии; тяжелой почечной недостаточности; наличии металлических имплантатов, дробь, осколков и пуль.