Атеросклероз: риски развития болезни у мужчин 45-50 лет

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Атеросклероз – заболевание, вызванное поражением артерий, которое сопровождается отложением холестерина в сосудах.Атеросклероз заболевание сложное и опасное своими последствиями. Так, атеросклероз сосудов сердца выражается приступами стенокардии и может привести к развитию ишемической болезни сердца, инфаркту миокарда, кардиосклерозу, аневризме сосудов. А любое это заболевание может окончиться инвалидностью и даже преждевременной смертью.Такого коварного и опасного врага нужно «знать в лицо» — знать причины его появления, симптомы проявления и методы лечения. Обо всем будет рассказано в цикле статей по этой теме на этой неделе. Тема эта действительно актуальна, тем более что в последние годы заболеваемость атеросклерозом приобрела угрожающие масштабы, опередив даже по риску смертности такие причины как травмы, инфекционные и онкологические заболевания. Нужно быть предельно внимательными к проявлению этого заболевания мужчинам в возрасте 45-50 лет, так как атеросклероз в 3-4 раза чаще поражает именно эту возрастную категорию мужчин по сравнению с женщинами-ровесницами.Факторы развития атеросклероза разделяются на три группы: неустранимые, устранимые и потенциально устранимые.Неустранимые факторы – это те, которые нельзя исключить с помощью волевого или медицинского воздействия, такие, например, как: возраст (атеросклеротические изменения сосудов больше проявляются у всех людей после 40-50 лет), пол (мужчины более подвержены этому заболеванию), семейная наследственность (особо опасна до 50 лет, а после генетические факторы не оказывают ведущей роли в развитии этой болезни).Устранимые факторы атеросклероза — это те, которые могут быть исключены самим человеком и которые может изменить сам человек волевым решением. Это: курение (никотин и смолы отрицательно воздействуют на состояние сосудов), несбалансированное питание (большое количества жиров животного происхождения ускоряет развитие атеросклеротических изменений сосудов), гиподинамия (малоподвижность способствует нарушению жирового обмена и развитию ожирения, сахарного диабета, атеросклероза сосудов).И к третьей подгруппе потенциально и частично устранимым факторов риска заболеваемости атеросклерозом относятся те хронические нарушения и заболевания, которые возможно скорректировать посредством назначенного лечения. Традиционно назначают артериальную гипертонию, когда создаются условия для повышенного пропитывания сосудистой стенки жирами. Это в свою очередь способствует формированию атеросклеротической бляшки, поддержанию повышенного кровяного давления.Еще к третьей подгруппе потенциально или частично устранимых фактов риска атеросклероза относятся ожирение и сахарный диабет, при которых нарушается жировой обмен. Также факторами, провоцирующими атеросклероз, являются инфекции и интоксикации, при которых повреждаются сосудистые стенки, в которых происходят атеросклеротические изменения.