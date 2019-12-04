Как снизить риск развития рака с помощью диеты

Человечество продолжает неустанно искать и находить методы борьбы с раком, который продолжает уносить жизни людей.Так, не так давно ученые из Италии и Швейцарии нашли диету, которая помогает снизить риск рака матки на 50%. Специалисты утверждают, что для этого достаточно женщинам есть фрукты, овощи, бобы, цельнозерновые продукты, рыбу и оливковое масло.Средиземноморская диета способна наполовину снизить риск развития рака матки – так утверждают ученые. Для специалистов давно известно, что существует закономерность между появлением этого заболевания и возраста, веса и рациона. По мнению врачей, именно средиземноморская диета является самым действенным защитным фактором, который способен сохранить жизнь миллионам женщин.Для этого представительницы слабого и такого прекрасного пола должны воздерживаться от употребления мяса, молока и других молочных продуктов. Также нужно полностью исключить алкоголь. А вот 9 основных компонентов своего рациона стоит сохранить или в обязательном порядке ввести в систематическое употребление. Это: овощи, фрукты, бобы, злаки, картошка, рыба, оливковое масло, орехи и мононенасыщенные жиры. Опыты, проведенные на 5 тысячах женщин из Италии, показали, что большая половина участниц эксперимента наполовину реже сталкивалась с опухолями матки. Тем, кому удавалось сохранять в рационе лишь 6 из 9 обязательных компонентов этой диеты, болезнь встречалась на 46% реже. У тех, кто придерживался 5 компонентов, сокращение риска рака матки составило 34%, а вот женщинам, в рационе которых было менее 5 компонентов средиземноморской диеты, никакой дополнительной защиты от рака матки добиться не удалось.Ученые пока не настаивают на выводе относительно средиземноморской диеты, как панацеи от рака матки. Но уверяют — здоровое питание является мощным защитным фактором против самых разных злокачественных новообразований.Другие специалисты в этой области соглашаются – от рациона питания зависит здоровье женщин, организм которых остро нуждается в свежих орехах и семечках, в темно-зеленых листовых овощах и цельнозерновых злаках. Все эти продукты помогут выработать в организме необходимые натуральные антиоксиданты.Для тех, кто уже болен раком нужно придерживаться противораковой диеты, которая преследует три главных цели: поддержать иммунную систему, способствовать детоксикации и защите организма от воздействия самой опухоли и последствий медикаментозной терапии, и наконец — по возможности усилить эффект традиционной терапии.Специалисты советуют использовать для приготовления ризотто, супов и соусов мисо — свежую пасту из соевых бобов, которая обладает противораковыми свойствами. Самым важным элементом для предотвращения рака является кислород, поскольку в его присутствии злокачественные клетки не выживают. Однако поступление с пищей насыщенных жиров приводит к тому, что мембраны затвердевают, и поступление внутрь кислорода нарушается.