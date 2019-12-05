Надежные средства для выведения камней из почек

Почки являются жизненно важным фильтром, который отвечает за очистку организма от токсинов.Почки — это парный орган в организме человека, который стоит на страже его здоровья и занимается фильтрацией, выводя шлаки и токсины, которые были бы губительными. Но на этой «вредной» работе страдают и сами почки – в них собираются песок и камни, которые нужно дробить и выводить – устраивать организму генеральную уборку.Среди медикаментозных средств немало эффективных, хорошо зарекомендовавших себя препаратов. Но в кладезе народной медицины есть также немало проверенных, простых и эффективных средств, которые позволяют продлить здоровье почек.Одним из таких средств является популярный в гомеопатии вереск. Нужно взять 2 столовых ложки вереска (травы), залить 1 литром кипятка, настоять 8-10 часов, процедить. Готовый отвар нужно пить по 100 мл 3-4 раза в день до еды.Отменно помогает очищать почки и березовый сок. Хорошо пить свежий березовый сок, но помогает он и в консервированном виде. Пить его нужно по 200 мл три-четыре раза в день за 30 минут до еды.Еще одно камнедробильное и песочновыводящее средство – спорыш. Нужно взять 5-6 столовых ложек спорыша, залить 1 литром кипятка, настоять в теплом месте до остывания, процедить и пить по 100 мл 3-4 раза в день до приема пищи.Хорошо вводят камни из почек соки лимона, моркови, свеклы и огурца – для этого понадобится всего несколько дней или, если камни достаточно большие, недель. В этом случае действовать нужно по схеме: из 1 лимона выжимаем сок, разводим его 100 мл горячей воды и выпиваем. Повторять 4-5 раз в день. Вместе с лимонным соком 3-4 раза в день нужно пить по 100 мл смеси трёх соков, смешанных в равных долях – морковного, свекольного и огуречного.Народные целители рекомендуют для чистки почек использовать чеснок. Головку чеснока берут при убывающей луне, очищают, мелко нарезают и заливают 0,5 литра водки. Ставят в солнечное место (например, на подоконник) и настаивают 9 дней. Когда наступит новолуние нужно пить эту настойку семь дней подряд натощак один раз в день по 50 мл. Перед употреблением смесь необходимо хорошо взболтать. Повторять процедуру в следующее новолуние.Хорошо помогают вывести камни из почек лечебные сборы, среди которых мы посоветуем один. Для его приготовления потребуются по 10 гр. травы полыни чернобыла, травы хвоща полевого, семян укропа; по 15 гр. — листьев толокнянки и семян моркови. Берем 2 столовых ложки сбора на 1 воды. Настаивать в теплом месте (например, в теплой духовке) 10 часов, затем прокипятить 5 минут и процедить. Пить по 100 мл через час после приема пищи 3-4 раза в день.