Подагра: причины возникновения и помощь при остром приступе

Подагру еще называют «ножным капканом», при котором происходит отложение кристаллов уратов в различных тканях организма.По статистике подагрой страдает не так много жителей страны. Так, в США и Европе это заболевание наблюдается у 2 % жителей, при этом среди мужчин в возрасте 55 — 65 лет подагрой болеют 4 — 6 %. Известно, что соотношение мужчин к женщинам составляет 7:1. Самый большой пик заболеваемости приходится на 40-50 лет у мужчин, и на 60 лет и старше — у женщин, которые традиционно заболевают после менопаузы (когда прекращается воздействия эстрогенов на экскрецию мочевой кислоты).Что же провоцирует это заболевание? Причин развития подагры много. Это и артериальная гипертония, и ожирение, и гиперлипидемия, и хроническая алкогольная интоксикация. Также причиной подагры могут стать: употребление большого количества мяса, молока, икры, рыбы, кофе, какао, шоколада; противоопухолевая терапия; почечная недостаточнось; злоупотребление алкоголем, шоковые состояния.Известно, что подагра проходит четыре стадии:— бессимптомная гиперурикемия,— острый подагрический артрит,— межкритический период— хронические подагрические отложения в суставах.На разных стадиях происходит повышенная концентрация мочевой кислоты в плазме крови и в моче; воспаление суставов, которое сопровождается сильной болью и лихорадкой; уролитиаз и пиелонефриты, завершающиеся почечной недостаточностью.Диагноз подагрического артрита сложный. Его критериями традиционно бывает болевое припухание суставов конечностей (обычно это большой палец ноги). Обычно подагру выявляют в периоде обострения заболевания. Таких больных госпитализируют, назначают лечебную терапию, которая может длиться около 7-14 суток.Изначально врачи стараются купировать острый приступ и проводят профилактику рецидива острого подагрического артрита; осложнений болезни, вызванной отложениями кристаллов урата натрия в суставах, почках и других тканях. При остром приступе подагры специалисты проводят противовоспалительное лечение, при котором в большинстве случаев назначают колхицин, реже индометацин, фенилбутазон, напроксен и фенопрофен.Также медики рекомендуют больным соблюдать диету и ограничить употребление пуринов и алкоголя, а это значит, что стоит исключить из меню мясные и рыбные продукты, а также чай, какао и кофе, содержащие пурины.Не так давно было установлено, что снижение веса после того, как будет ограничено поступление углеводов с пищей и ее калорийность при повышении потребления белка и ненасыщенных жирных кислот, приводило у больных подагрой к значительному уменьшению уровня мочевой кислоты и заметному улучшению самочувствия.