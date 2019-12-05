Действенные советы больным циррозом печени

Цирроз печени — это заболевание, которому характерны нарушения структуры печени из-за разрастания соединительной ткани.Цирроз печени заболевание достаточно коварное и может проявлять себя уже на последних стадиях, когда лечение может оказаться бессильным. Оно проявляется функциональной недостаточностью печени. Традиционно к основным факторам риска развития цирроза относят хронический алкоголизм, вирусные гепатиты, токсическое воздействие промышленных ядов, лекарственных средств, венозный застой в печени, который связан с длительной и тяжелой сердечной недостаточностью. Также в группу риска заболевших циррозом печени попадают люди с наследственными болезням или страдающие от длительного поражения желчных путейУ половины больных циррозом печени это заболевание развивается вследствие действия сразу нескольких причинных факторов. Человек начинает испытывать слабость, повышенную утомляемость, снижение работоспособности и аппетита, тошноту, рвоту, горечь во рту, отрыжку, непереносимость жирной пищи, алкоголя. Также для цирроза характерны чувство тяжести или боли в животе (в основном в правом подреберье и подложечной области). Среди симптомов цирроза печени большое значение имеют «печеночные знаки». Это: покраснение ладоней, появление сосудистых «звездочек» на коже верхней половины туловища. Часто случается, что при циррозе наблюдаются кровоизлияния в кожу, а также повышенная кровоточивость слизистых оболочек.У цирроза печени существует еще масса проявлений. Диагностировать это заболевание на ранних стадиях затруднительно –оно развивается постепенно и вначале не имеет выраженных проявлений. Среди методов распознания цирроза используются ультразвуковые, рентгенологические и радионуклидные.Больным врачи рекомендуют максимально ограничить психические и физические нагрузки. Если общее состояние хорошее, можно проводить лечебную ходьбу, лечебную гимнастику. Женщинам с активным циррозом печени категорически не рекомендуется беременеть. Следует максимально ограничить прием лекарственных средств, особенно успокаивающих. Если у больного обнаружено низкое содержание белка в крови, врачи назначают анаболические стероиды, переливания раствора альбумина и плазмы. При отеках ограничивается прием жидкости, исключается из рациона поваренная соль, медики назначают мочегонные средства.Больному циррозом советуют отдыхать при проявлении чувства усталости, не поднимать тяжести, добиваться частоты стула 1-2 раза в сутки, принимать лактулоз, полиферментные препараты.Для того чтобы проконтролировать степень поражения нервной системы рекомендуется использовать простой тест с почерком: нужно ежедневно записывать любую короткую фразу, например, «Доброе утро» в специальную тетрадь. Затем надо показать свою тетрадь родственникам — при изменении почерка обратитесь к лечащему врачу.Из питания при циррозе нужно полностью исключить минеральные воды, содержащие натрий; алкоголь; пищу необходимо готовить без добавления соли, под запрет попадают пирожные, бисквитное печенье, торты, выпечка и обычный хлеб; соленья, оливки, ветчина, бекон, солонина, языки, устрицы, мидии, сельдь, рыбные и мясные консервы, рыбный и мясной паштет, колбаса, майонез, различные баночные соусы и все виды сыров, мороженое.