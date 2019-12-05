Гиподинамия — неизбежная закономерность сидячей работы
Основными показателями гиподинамии являются ограничение двигательной активности организма, недостаток движения, малая нагрузка на мышцы. А всем давно известно, что для полноценной работы нашему организму необходима активность — движение, нагрузки на мышцы, насыщение организма кислородом. Все это крайне нужно нашему организму для стабильной работы, и является залогом крепкого здоровья в целом и хорошего самочувствия в частности.
Из-за чего же может развиться гиподинамия? Причин масса – это и слишком малоподвижный образ жизни из-за сидячего образа жизни и работы, и чрезмерное использование транспорта, когда человек большую часть времени проводит за рулем, и слишком долгий постельный режим. У детей школьного возраста развитие гиподинамии могут спровоцировать большая нагрузка и недостаточные занятия спортом, длительное просиживание за компьютером и выходные, половина которых проведены в постели.
Особое внимание в отношении возникновения гиподинамии ученные рекомендуют обратить людям с сидячей работой – они первые кандидаты на это заболевание. Определить начало гиподинамии можно по таким симптомам: общая слабость; бессонница; учащенное сердцебиение; быстрая утомляемость даже при небольших нагрузках; нервозность и нестабильное эмоциональное состояние.
Все это со временем может привести к тому, что, мышцы начинают ослабевать, уменьшается выносливость и сила человека, развивается вегето-сосудистая дистония, нарушается обмен веществ. Со временем это заболевание может привести к изменениям опорно-двигательного аппарата. У людей с сидячей работой часто наблюдается остеопороз, остеоартроз и остеохондроз. Также от гиподинамии страдают сердечнососудистая система – могут развиться артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца. Под ударом находятся дыхательная система, которая выражается в заболевании легких, и пищеварительная системы.
А нарушения в эндокринной системе приводит к ожирению – поэтому многие клерки и компьютерщики тучные люди. При этом еще и ослабляются венозные и артериальные сосуды, что в свою очередь приводит к ухудшению кровообращения.
Замечено, что из-за гиподинамии страдает работа головного мозга: снижается трудоспособность человека, его умственная активность, он быстро утомляется, ощущает общую слабость, появляется бессонница.
Чтобы избежать гиподинамии, нужно поменять свой распорядок дня, увеличив физическую активность, отказаться от вредных привычек, сбалансировать питание и для профилактики пить как можно больше жидкости — чаи, компоты, фруктовые и овощные.
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