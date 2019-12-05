Гиподинамия — неизбежная закономерность сидячей работы

Гиподинамию называют болезнью 21 века.Основными показателями гиподинамии являются ограничение двигательной активности организма, недостаток движения, малая нагрузка на мышцы. А всем давно известно, что для полноценной работы нашему организму необходима активность — движение, нагрузки на мышцы, насыщение организма кислородом. Все это крайне нужно нашему организму для стабильной работы, и является залогом крепкого здоровья в целом и хорошего самочувствия в частности.Из-за чего же может развиться гиподинамия? Причин масса – это и слишком малоподвижный образ жизни из-за сидячего образа жизни и работы, и чрезмерное использование транспорта, когда человек большую часть времени проводит за рулем, и слишком долгий постельный режим. У детей школьного возраста развитие гиподинамии могут спровоцировать большая нагрузка и недостаточные занятия спортом, длительное просиживание за компьютером и выходные, половина которых проведены в постели.Особое внимание в отношении возникновения гиподинамии ученные рекомендуют обратить людям с сидячей работой – они первые кандидаты на это заболевание. Определить начало гиподинамии можно по таким симптомам: общая слабость; бессонница; учащенное сердцебиение; быстрая утомляемость даже при небольших нагрузках; нервозность и нестабильное эмоциональное состояние.Все это со временем может привести к тому, что, мышцы начинают ослабевать, уменьшается выносливость и сила человека, развивается вегето-сосудистая дистония, нарушается обмен веществ. Со временем это заболевание может привести к изменениям опорно-двигательного аппарата. У людей с сидячей работой часто наблюдается остеопороз, остеоартроз и остеохондроз. Также от гиподинамии страдают сердечнососудистая система – могут развиться артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца. Под ударом находятся дыхательная система, которая выражается в заболевании легких, и пищеварительная системы.А нарушения в эндокринной системе приводит к ожирению – поэтому многие клерки и компьютерщики тучные люди. При этом еще и ослабляются венозные и артериальные сосуды, что в свою очередь приводит к ухудшению кровообращения.Замечено, что из-за гиподинамии страдает работа головного мозга: снижается трудоспособность человека, его умственная активность, он быстро утомляется, ощущает общую слабость, появляется бессонница.Чтобы избежать гиподинамии, нужно поменять свой распорядок дня, увеличив физическую активность, отказаться от вредных привычек, сбалансировать питание и для профилактики пить как можно больше жидкости — чаи, компоты, фруктовые и овощные.