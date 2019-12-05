Основные методы в борьбе со стенокардией

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Что важно знать и выполнять при стенокардии.Важно помнить, что стенокардия является одной из форм ишемической болезни сердца. Она развивается с сужения кровеносных сосудов, которые питают сердечную мышцу. Основной причиной этого явления выступает образование на стенках сосудов атеросклеротических бляшек. Зачастую стенокардия проявляется во время физической нагрузки: бега, поднятия тяжестей. Еще одной причиной ее прогрессирования является стрессовые ситуации, в которые попадает человек.Если такое случается, сердце остро нуждается в кислороде – он доставляется с кровью. А ее как раз и не пропускают суженные сосуды в бляшках, и это действует на болевые рецепторы – человек начинает испытывать давящую боль.Выше описан первичный этап, который врачи называют «стенокардией напряжения». Но важно понимать, что болезнь на этом этапе не останавливается: сосуды постепенно становятся все более узкими и жесткими, и уже через какое-то время приступы боли могут возникнуть даже, когда человек неспешно поднимается на какой-то невысокий этаж или ускоряет шаг.Боль при стенокардии концентрируется в основном за грудиной или в центре. Но может отдавать или слева, или непосредственно в области сердца, или в шее, даже в нижней челюсти, между лопаток. Некоторые больные описывают свое состояние, как ощущение, когда им на грудь навалилось что-то тяжелое.Иногда случается, что на перечисленные симптомы типичной стенокардии могут накладываться другие болевые ощущения – больной начинает жаловаться на боли в области пищеварительного тракта или позвоночника. Это значит, что нужна квалифицированная помощь специалиста.Врач, чтобы уточнить диагноз, скорее всего, направит пациента на ЭКГ, суточное мониторирование кардиограммы, пробы с физической нагрузкой. Для того чтобы уменьшить частоту и продолжительность приступов стенокардии, нужно прибегнуть к помощи лекарственных препаратов из группы нитратов. Самые распространенные формы таких лекарств – таблетки и спрей. Но есть также мази, пластыри.Людям, больным стенокардией, нужно помнить, что при малейших проявлениях заболевания, нужно срочно прекратить всякую активную деятельность — стоит остановиться, сесть, а еще лучше – прилечь. Если после этого боль не уходит — нужно принять одну дозу препарата из группы нитратов и повторить еще раз через 5 минут, если приступ не проходит. Иногда случается закупорка коронарных сосудов, которая может окончиться к инфарктом – не тяните и срочно вызывайте «скорую».Все лекарственные препараты нужно пить только после консультации и назначения врача, так как у них есть побочных действий. Помимо препаратов из подгруппы нитратов необходимо принимать препараты из группы бета-блокаторов или антагонистов кальция. Также часто медики прописывают многим больным прием ацетилсалициловой кислоты в небольшой дозировке для разжижения крови и уменьшения риска тромбообразования.