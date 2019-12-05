Бурсит суставов: причина развития и симптомы

Бурсит является следствием воспаления суставной сумки и возникает он при сильной нагрузке или если сустав долго находится под напряжением.Из анатомии известно, что каждое движение костей, связок и сухожилий друг относительно друга в области суставов происходит при определенном трении. Этот процесс смягчается с помощью специальной жидкости, которая находится в околосуставной сумке (бурсе).Если сустав длительное время находился под воздействием какой-то нагрузки или под давлением – может возникнуть воспаление бурсы – бурсит. Еще одной причиной этой болезни может стать травма, часто повторяющиеся физические нагрузки (например, взмахи при игре в гольф). Это заболевание называют «колень горничный» или «вода в колене» . Еще одной причиной такого неприятного явления может стать длительное стояние на коленях во время уборки квартиры или артрит и подагра, которые вызывают воспаление суставов и сухожилий по всему телу и также затрагивают и бурсы. Воспалительный процесс в суставной сумке сопровождается снижением подвижности сустава, покраснением, отёком и иногда повышением температуры в области сустава.Самое часто встречающееся место возникновения бурсита — плечевой сустав, который обладает наибольшим объёмом движений среди всех крупных суставов тела человека. Реже поражаются локтевой, бедренный, коленный суставы, лодыжка и запястье.Медики предостерегают – бурсит может дать осложнение в виде инфицирования. Это объясняется тем, что бурса в большинстве случаев находится прямо под кожей и заражение может быть вызвано различными бактериями, проникающими через поврежденную или патологически измененную кожу над суставом.Проявляет себя бурсит следующими симптомами: начинается отек в области сустава, который причиняет боль и ограничивает объём движений. Вокруг места воспаления возникает покраснение кожи и локальное повышение температуры над областью сустава.Первое, что можно сделать самостоятельно до того, как попадете на прием к врачу – максимально снизить нагрузку на этот сустав, дав ему возможность отдохнуть. Если бурсит возник в локтевом суставе, можно сделатьэластичную повязку на руку, чтобы исключить движения. Также хорошо помогает чередование холодных и горячих компрессов — это существенно ослабляет болевые ощущения. Можно купить в аптеке противовоспалительные лекарственные препараты. Нужно уловить момент и когда острая боль спадет, попробовать совершать легкие движения в суставе, постепенно увеличивая их объём.Когда вы попадете на прием к врачу, он первым делом проведёт осмотр и, если есть опасность того, что полость сустава инфицирована, возьмет на анализ суставную жидкость. Для уточнения диагноза может потребоваться рентгеновский снимок больного сустава. Для лечения может быть назначен курс обезболивающих (анальгетики) и противовоспалительные препаратов, прогревание и другие физиотерапевтические процедуры, которые снизят воспаление и снимут напряжение мышц, нервных волокон и сухожилий.При тяжёлых или рецидивирующих бурситах могут назначить операцию по удалению патологического избытка жидкости из полости увеличенного в размерах сустава или же даже полное удалить повреждённую бурсу.