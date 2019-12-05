Симптомы язвенного колита, диагностика и лечение

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Симптомы язвенного колита, диагностика и лечениеКак распознать, предотвратить или вылечить язвенный колит кишечник.Язвенный колит считают пожизненной болезнью – она поражает слизистую только толстой кишки. Он проявляется язвенным воспалением толстой кишки, которое бывает разной интенсивности и постепенно распространяется на остальные части толстой кишки. Это заболевание в последние годы все чаще и чаще фиксируется врачами у людей разного возраста. С одной стороны это объясняется улучшением диагностики обследований – в медицинских учреждениях обновляется оборудование и растет квалификация персонала.Замечено, что язвенным колитом кишечника чаще всего болеют жители городов, проживающие в развитых странах. Возрастной ценз этой болезни проявляется или в молодом (до 30 лет), или уже в пожилом возрасте (старше 60). Но есть люди, которые болеют колитом на протяжении всей своей жизни.Симптомы язвенного колита у разных людей различные – кто-то много лет сохраняется вполне приличное самочувствие, а недуг проявляется только примесью крови в стуле. Некоторые люди это списывают на счет геморроя и не торопятся пройти полноценное обследование. А вторая категория людей наоборот начинает увлекаться самолечением по интернету или народной медициной. Еще одна категория больных с самого начала язвенного колита госпитализируются с многократными кровавыми поносами, недержанием кала, высокой температурой, болями в животе, сильным сердцебиением и общей слабостью.У язвенного колита есть и специфичные симптомы: кровь в каловых массах, слизь и гной в кале; поносы, запоры; ложные позывы на опорожнение кишечника, ночная дефекация (пациенты просыпаются из-за неудержимой потребности опорожнить кишку); каловое недержание; вздутие живота. В 10 % случаев могут проявиться суставные поражения; разные высыпания на коже и слизистых; глазные расстройства; поражения печени и желчных протоков; тромбообразование.Как бы далеко не шагнула медицина, но до сих пор точно не установлено происхождение и причины язвенного колита кишечника пока неизвестно. Есть предположения, что колит могут провоцировать: некая неустановленная инфекция (но язвенный колит не заразен); несбалансированное питание (фастфуд, рацион с нехваткой клетчатки и др.); генетические мутации; лекарственные средства (негормональные противовоспалительные препараты, контрацептивы и др.); стрессы; сдвиги кишечной микрофлоры. Негативное влияние на состояние кишечника оказывает курение.Для многих обследование кишечника – процедура страшная и болезненная. Но в современных условиях даже колоноскопию начали делать под наркозом. Но при первых симптомах нужно набраться смелости и решиться на обследование, которое включает в себя фиброилеоколоноскопию; морфологический (гистологический) анализ; ирригоскопию, гидро МРТ кишечника; УЗИ.