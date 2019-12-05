ТОП-10 симптомов сердечного приступа

С приступы особо часто случаются в моменты перемены погодных условий, когда еще и штормит атмосферное давление.В межсезонье обращения к врачам с жалобами на боли в сердце возрастают. Люди жалуются на боль в области сердца, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, с бронхо-легочной системой. Так и случается, что в сложное время года число инсультов и сердечных приступов заметно увеличивается.Медики объясняют, что сердечный приступ выражается в гибели части сердечной мышцы из-за недостаточного притока крови к ней. Это называется инфарктом или коронарным тромбозом. Такие приступы происходят, когда один из кровеносных сосудов, питающих сердечную мышцу, закупоривается тромбом. Это становится причиной спазма артерии, которая питает миокард – сердечную мышцу. Довольно часто причиной этого явления становится стресс.Нужно знать и четко распознавать симптомы сердечного приступа. Чаще всего он сопровождается колющей болью в груди, кашлем, головокружением, одышкой. Человек в такие моменты заметно бледнеет, лицо приобретает сероватый оттенок. Многие жалуются на охватывающее чувство страха, паники, подступающую тошноту. На лице выступает холодный пот.Человек начинает чувствовать себя немного лучше, если меняет положение тела или ложится. Такое может приключиться с людьми после 75 лет и страдающих диабетом. Такой вид инфаркта не сопровождается болевыми ощущениями вообще. Это становится причиной того, что пятая часть таких инфарктов вообще не диагностируется.Чаще всего инфарктам подвержены мужчины старше 45 лет и женщины старше 55 лет. Не стоит путать инфаркт и стенокардию – у них довольно схожие симптомы. По стенокардию можно побороть приемом специальных препаратов в течение 15–30 минут, а инфаркта – нет.Также инфаркту подвержены люди, страдающие диабетом, гипертоники, любители жирной пища, те, у кого уже есть ожирение, заядлые курильщики, люди, подверженные стрессам и ведущие спокойный образ жизни без физических нагрузок.А еще проблемам с сердцем подвержены люди, которые генетически предрасположены к этому. Если ваши родственники страдали от подобных заболеваний, нужно быть напоготове – эти болезни могут приключиться и у вас. А это значит, что нужно быть максимально осведомленным о них и знать, как можно избежать этой генетической кары.