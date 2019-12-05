Названа эффективная диета для похудения и омоложения организма

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Перед Новым годом многие хотят похудеть.Специалист по питанию Екатерина Павлова в своем Instagram-аккаунте подробно расписала пошаговый план по снижению веса. Она считает, что если взяться за себя прямо сейчас, то можно похудеть и помолодеть к Новому году и при этом «не растерять все волосы, зубы и здоровье».Павлова предлагает попробовать ежедневное интервальное голодание с перерывом на выходных. Питаться следует по схеме: «8 часов едим — 16 голода. Кому сложно — 12 часов едим, 12 голода».Также врач-диетолог рекомендует трезвым взглядом взглянуть на свой рацион.«Если там хаос и полная неразбериха — то вы на диетах и кето-рационе, то сыроед, то пускаетесь во все тяжкие с тортиками и Макдональдсом, расслабьтесь, наконец, и найдите золотую середину! До нового года это даст эффект», — уверяет специалист.Она рассказывает, как же начать правильно питаться.Прежде всего, Екатерина Павлова рекомендует пересмотреть количество потребляемых углеводов и убрать все подобные перекусы, как то — яблоки, печенье, мандарины, хлебцы и т.п.Эксперт советует добавить продукты, содержащие полезные жиры. К ним относятся авокадо, жирная рыба, сало, кокосовое масло, растительные масла.Также диетолог советует ежедневно употреблять 500-700 грамм овощей. «Зимой — морковь свежая, капуста сырая брокколи и цветная — каждый день (брокколи — супер полезная вещь для женщин), квашеная капуста, редька, сельдерей, зелень и листовые салаты», — написала список врач.По ее словам, если вы хотите привести свою фигуру в порядок, то вам стоит научиться готовить бобовые и заменить ими, хотя бы, 30% белковых продуктов в рационе.«Начать наконец пить витамины. Если никак не можете сдать анализы — то хороший мультивитаминный комплекс, витамин Д и омега 3», — советует диетолог.Также Павлова настоятельно рекомендует «закрыть все вопросы по здоровью». И пишет, что именно следует сделать: «Посетить стоматолога, сделать УЗИ, посетить всех нужных вам врачей, проверить работу желудочно-кишечного тракта, без слаженной работы которого нет смысла диет и витаминов».По словам врача, этих шагов достаточно для того, чтобы праздники встретить в отличной форме.«Чтобы похудеть не нужно адских диет и рационов. Перед глазами — вы Здоровая и молодая, а Похудение — как естественное приложение к вашему здоровью», — констатирует врач.