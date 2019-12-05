Эти продукты стоит включить в зимний рацион

Они принесут массу пользу.Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, какие продукты полезно есть зимой.Подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. «Зимой и наш организм испытывает необходимость в изменениях. По-другому начинают работать обменные процессы и метаболизм, происходит изменение в количестве энергии. Поэтому предлагаю рассмотреть список обязательных продуктов и блюд в это холодное время года», — написала Усенко.Так, по словам диетолога, зимой сложно найти свежие овощи, но морковь, свекла и тыква выдерживают холода, поэтому их стоит добавить в свой рацион. Кроме того, Усенко посоветовала утром завтракать цельнозерновой овсянкой.«Цельнозерновая овсянка — богата питательными элементами, помогает согреться утром, дает сытость. А еще, она является отличным источником клетчатки, и хорошо сочетается с яблоком и бананом», — пояснила эксперт.Она добавила, что полезными зимой будут и брокколи с цветной капустой. Ведь это хорошие источники витамина С. А также мед: он помогает бороться с инфекциями, которых в разы больше в холодное время года.Усенко также отметила, что нужно обязательно питаться супом на овощном или мясном бульоне. И вообще, выбирать те продукты и блюда, которые помогут согреться.