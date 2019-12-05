Развенчан популярный миф о вреде молочных продуктов

Это тема для дискуссий.Диетолог и врач Виктория Кляуз опровергла слова косметологов, которые не рекомендуют употреблять молочные продукты. Она уверила, что для каждого человека подход должен быть индивидуальным.Об этом врач написала на своей странице в Telegram. По ее словам, «рекомендации для всех» –это очень обобщенно.Диетолог подчеркнула, что есть ситуации, в которых молочные продукты действительно нежелательны. Но такие случаи сначала нужно подтверждать лабораторно, «а уже потом давать рекомендации».«На данный момент нет доказательной базы по поводу вреда молочных продуктов. Молочка –это и цельное молоко, и низкокалорийный йогурт с подсластителем, и выдержанный сыр. Все эти продукты по-разному перевариваются и усваиваются, поэтому запрещать «все и всем сразу» – не совсем корректно», – отметила Кляуз.