Почему грипп особо опасен для пожилых людей

Эксперты объяснили, почему грипп особенно опасен в старости.Как утверждают медики, пожилые люди, заболевшие гриппом, довольно часто умирают от того, что у них разрушаются защитные силы организма, а не из-за самого вируса. Именно это показало новое исследование, проведенное учеными из Йельского университета.Эксперты в области медицины утверждают, что иммунная система стариков просто не в состоянии обнаружить инфекцию гриппа, а это позволяет вирусу безнаказанно размножаться в организме. Также была установлена важная закономерность: белые кровяные клетки способствуют развитию воспаления, которое повреждает легкие. Именно выработка ключевых противовирусных белков, известных как интерфероны, значительно понижена у людей пожилого возраста в момент заражения гриппом.Такие е выводы были сделаны в ходе изучения данных по наблюдению за лабораторными молодыми и старыми мышами. Как оказалось, молодые грызуны имели более быстрый иммунный ответ на инфекцию гриппа. А вот в организме старых мышей практически отсутствовали основные противовирусные белки.Ученые утверждают, что препарат, который блокирует противовоспалительные ферменты, может существенно повысить шансы на выживание у пожилых людей, зараженных гриппом.По статистическим данным выяснилось, что девять из десяти смертей от гриппа у людей старше 65 лет случается каждый год. А это значит, что полученные результаты могут положительно отразиться на здравоохранении пожилых людей. Так считают исследователи.