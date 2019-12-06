Восемь основных признаков нездоровых почек

Специалисты различают восемь основных признаков поврежденных почек.Стоит напомнить, что в нашем теле есть 2 почки, каждая из которых размером приблизительно с кулак. Располагаются они чуть ниже грудной клетки. При этом почки выдерживают серьезную нагрузку — каждый день они фильтруют 120-150 литров крови, отвечая за стабильное обращение крови, и поддерживают нормальное функционирование организма.Благодаря почкам, в нашем организме не копятся отходы и лишняя жидкость в организме, они эффективно поддерживают стабильный уровень электролитов, и вырабатывают гормоны, которые помогают регулировать кровяное давление, производят красные кровяные клетки и помогают нашим костям оставаться сильными.Поэтому сбой в работе этого парного отдыха всегда чреват серьезными последствиями для общего самочувствия и здоровья человека в целом. Есть восемь признаков того, что почки нездоровы, на которые стоит обращать своевременное внимание и не игнорировать такое состояние:— Изменения в мочеиспускании. Когда ваш организм начинает вас гонять часто днем и поднимает ночью в туалет – это значит, что работа почек нарушена и это первый тревожный звоночек. А тем более, если моча еще и пенистая или пузырчатая, имеет бледный оттенок.Также должно насторожить, если вы начали мочиться реже, при этом объем мочи уменьшен и она имеет оттенок темного пива или содержит примесь крови. Обеспокоить должен тот факт, когда вы начали испытывать сложность или давление при мочеиспускании.— Отек будет свидетельствовать о том, что ваши почки не работают должным образом, не могут выводить лишнюю жидкость из организма – все это может привести к отечности в ногах, лодыжках, на лице или руках.— Еще один симптом нездоровых почек — усталость. Помните, что здоровые почки производят гормон под названием эритропоэтин, который заставляет тело вырабатывать красные кровяные клетки. Они в свою очередь переносят кислород.— Когда количество вырабатываемого эритропротеина уменьшается, это приводит к уменьшению количества красных кровяных клеток, несущих кислород и наши мышцы и мозг быстро и легко устают, что приводит к анемии.— Также о сбое в работе почек свидетельствуют кожные высыпания – фильтр перестал справляться с выведением отходов из крови, их скопление может вызывать зуд или сыпь на коже. Стоит знать, что, когда отходы скапливаются в крови, кожа становится сухой и раздраженной.— Ни о чем хорошем не говорит и появившийся металлический привкус во рту. Когда почки барахлят, отходы накапливаются в крови, а это может испортить запах изо рта и даже изменить вкус пищи. При таком симптоме и потере аппетита, стоит озаботиться здоровьем своих почек.— Повреждение почек может привести к одышке — этому станет способствовать или лишняя жидкость, которая накапливается в легких, или нехватка красных кровяных. Все это приводит к нехватке кислорода и появлению одышки.Тем более стоит бить тревогу, если у вас стали постоянными головокружения и появились проблемы с концентрацией внимания. Это объясняется тем, что при состоянии анемии, мозг не получает необходимого количества кислорода, что приводит к потере памяти, головокружению и проблемам с концентрацией внимания.— Боль в спине – повод обратиться к врачу и проверить здоровье почек. Если боль сконцентрирована в верхней части спины или с той же стороны, где находится и поврежденная почка – не вздумайте понадеяться на «само пройдет» — это может быть почечная инфекция или камни в почках.