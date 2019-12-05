Нерегулярные месячные увеличивают риск рака яичников
Рак яичников может возникнуть из-за нерегулярности менструального цикла.
Американские научные специалисты в ходе длительных исследований пришли к выводу, что рак яичников может возникнуть в результате нерегулярности менструального цикла. В течение 50 лет сотрудники Колледжа Стейтен Айленд наблюдали за 15 тысяч женщинами.
Рак яичников может возникнуть из-за нерегулярности менструального цикла. Данную гипотезу доказали американские ученые, трудящиеся в стенах Колледжа Стейтен Айленд.
Специалисты пригласили 15 тысяч женщин в возрасте около 26 лет для проведения своего исследования, которое длилось около 50 лет. В ходе исследования ученые каждый месяц регистрировали данные о менструальном цикле каждой из участниц, а также проводили гинекологический осмотр.
В ходе наблюдения специалисты отметили нарушения в работе половых желез у 13% испытуемых. Спустя длительное время более, чем у 115 женщин был диагностирован рак яичников. 84 из них скончались из-за данного заболевания.
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