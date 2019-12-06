Медитация способна омолодить мозг на семь лет

Специалисты объяснили, почему медитация полезна.Установлено, что регулярные процедуры омолаживают мозг человека на 7,5 лет.Германские ученые провели эксперимент, сравнив состояние мозга не менее сотни добровольцев старше 50 лет. У людей, проводящих достаточное количество времени в медитациях, мозг оказался моложе на 8 лет.Научные работники Йенского университета в Германии убеждены, что медитации под силу не только лишь улучшить мозговую деятельность, однако и продлить его юность.Головной мозг уполномоченных обеих групп рассмотрели с помощью сканера. По утверждению создателей исследования, эффект связан с тем, что сочетание релаксации и интенсивной концентрации провоцирует рост новых клеток человеческого мозга. Они утверждают, что медитационные техники помогают держать мозг в тонусе, а при постоянном их применении физиологическое состояние «серого вещества» в среднем оказывается на 7,5 лет моложе фактического.Исследование показало, что возраст мозга членов контрольной группы совпадал с их фактическим возрастом. Ученые намереваются, что открытие несомненно поможет в борьбе с такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера и иными серьезными трудностями ЦНС. Ведь они оказывают воздействие на проходящие в мозге процессы.