Как добиться эффекта сияющей кожи

Косметологи рассказали, что делать, чтобы кожа «сияла».Макияж без макияжа требует от нас совершенной сияющей кожи. Придерживайтесь наших рекомендаций — и сможете воплотить мечту об идеальной коже в реальность.РЕГУЛЯРНО УВЛАЖНЯЙТЕ КОЖУГрамотно составьте свой утренний и вечерний ритуал ухода за кожей.Правильное очищение, использование тонизирующих средств после умывания и увлажнение позволяют добиться естественного сияния.Всегда наносите крем на очищенное лицо. Старайтесь умываться мягкими средствами, лучше откажитесь от полотенец и промокайте лицо бумажной салфеткой.Перед нанесением крема кожа должна быть слегка влажной — это поможет удержать влагу в ее верхних слоях. Распределите крем от центра лица к краям, от носа к щекам и от центра лба к вискам. Закончить нанесение крема можно легкими похлопывающими движениями. Не забывайте о коже вокруг глаз.ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ПРОЦЕНТ ВЛАГИ В ОРГАНИЗМЕУровень увлажненности кожи напрямую зависит от того, сколько вы выпиваете простой воды в день. Ученые никак не могут прийти к единому мнению относительно необходимого количества воды: это очень индивидуально. Не заставляйте себя выпивать 8 стаканов, если после этого чувствуете себя как аквариум.Возьмите за правило начинать день со стакана теплой воды с лимоном и пользуйтесь формулами «1 чашка кофе – 1 стакан воды» и «1 бокал вина – 1 стакан воды». Держите бутылку с водой на рабочем столе или в машине. Если вам нравится вода со вкусом, то добавьте в нее немного мяты, базилика, дольку апельсина или огурца.ПОДБЕРИТЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫДаже если ваша кожа обычно не склона к сухости, на нее могут воздействовать такие факторы, как ветер, недостаток сна, низкая влажность воздуха в помещении и т. д. Часто, особенно после зимы, кожа нуждается в интенсивном уходе.Многие отдают предпочтение ревитализирующим инъекциям на основе гиалуроновой кислоты, для увлажнения и регуляторных пептидов, которые лечат клетки кожи, разглаживают морщинки, придают эластичность, вызывая легкий эффект лифтинга.Как результат ? восстанавливается здоровый цвет лица, высветляются пигментные пятна, нормализуется жирность кожи, а поры заметно сужаются. В общем, все то, что так беспокоит вас утром в зеркале, уходит, а процессы старения затормаживаются. Именно благодаря ревитализантам пропадает необходимость маскировать недостатки кожи. Это тот случай, когда лечится причина, а не прячется ее следствие.ОСВОЙТЕ ОСОБЫЕ ТЕХНИКИ В МАКИЯЖЕЭффект свечения изнутри ? любимый прием визажистов от сезона к сезону. В весенне-летнем он обладает влажный эффектом.Одна из хитростей визажистов для придания коже сияния заключается в том, что нужно смешать привычный тональный крем с каплей жидкого перламутрового хайлайтера.Для мерцания на скулах можно использовать не только хайлайтер, но и светлые мерцающие тени — достаточно нанести их на яблочки щек, галочку над губами и спинку носа. Такой трюк прекрасно скрывает мелкие недостатки и визуально выравнивает кожу за счет преломления света и коррекции контуров лица.Важно помнить, что влажное сияние появится в макияже в том случае, если заранее хорошо увлажнить кожу.