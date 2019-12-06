Ученые рассказали, как сон влияет на память

Глубокий сон напрямую влияет на формирование нашей памяти.Нейробиологи Калифорнийского университета нашли тесную связь между тем, как хорошо человек спит, и тем, какая у него память.Чтобы прийти к такому выводу, специалисты провели масштабное исследование. А для того создали специальную модель человеческого мозга. После чего с помощью датчиков стали фиксировать, как искусственное серое вещество реагирует на сон, его недостаток, а также полную депривацию (длительное лишение) сна.Промежуточные результаты исследования подтвердили, что да, мозг продолжает функционировать даже во время сна. Нейроны активно перерабатывают информацию и раскладывают её по “полочкам”.Во второй части эксперимента было установлено, что во время сна в коре головного мозга образуются особые синаптические связи между нейронами. Во время их образования под воздействием быстрых ритмов гиппокампа происходят изменения, которые проявляются в виде медленных высокоамплитудных колебаний (ученые это описывают, как рябь на воде). Это и есть те самые синаптические связи.Все это сложно представить, но понять саму суть и результат такого процесса несложно: синаптические связи превращают краткосрочную память в долгосрочную и сохраняют все это в виде отчетливых воспоминаний.Происходит также процесс и в противоположном направлении: синаптические изменения влияют на медленные ритмы. В итоге образуется обратная петля. Благодаря этой взаимосвязи укрепляются воспоминания: возникает повторное возбуждение нейронов в коре больших полушарий.Еще раньше ученые установили, что при 36-часовой депривации сна у человека отмечается ухудшение запоминания материала на 40 процентов. Но на на этот раз нейробиологи смогли раскрыть весь механизм превращения краткосрочной памяти в длительную, а также участие особых — синоптических — связей и гиппокампа в данном процессе.Впрочем, много сна еще не значит хорошо. По крайней мере, в дневное время точно. Так, недавнее исследование ученых Университета Токио показало существунную разницу между медицинскими показателями людей, которые любят поспать после обеда как минимум 40 минут, и теми, кто это не практикует.У первой половины (всего ученые наблюдали за состоянием здоровья более чем 300 000 любителей прикорнуть во второй половине дня) анализы в целом оказались хуже, включая повышенное кровяное давление, уровень холестерина и нарушение метаболизма. Но главное, у них был повышенный риск преждевременной смерти.Авторы исследования предполагают, что это можно объяснить тем, что через 30-40 минут человек успевает погрузиться в глубокий сон, все процессы в организме замедляются – и тут пора просыпаться! Для организма это большой стресс.