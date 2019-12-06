Выяснилось, как грипп влияет на психику человека

Медики объяснили, почему грипп вызывает депрессию.Ученые выяснили, почему грипп вызывает депрессию. Изменение настроения вызывает белок CSCL10, который участвует в борьбе против некоторых заболеваний.Как известно, грипп может вызывать у больных не только лихорадку, головную боль и бессонницу, но и ухудшение настроения.Ранее ученые не могли определить, каким образом иммунная система связана с появлением депрессии у пациентов, однако сейчас специалисты из университетской клиники Фрайбурга выяснили, что причиной психологических изменений является белок CSCL10, контролирующий защиту организма от вирусов.По словам экспертов, вещество влияет на определенные области мозга, которые отвечают за настроение человека. Кроме того, белок ингибирует нейроны в гиппокампе, что может сказываться на психологическом состоянии и памяти людей.Как отмечают учёные, CSCL10 также участвует в борьбе против гепатита С, некоторых видов рака и аутоимунных заболеваний, поэтому пациенты, страдающие от них, тоже подвергаются депрессии. Свои предположения специалисты подтвердили в ходе экспериментов над животными.