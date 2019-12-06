Стало известно, почему люди плохо спят на новом месте

Специалисты объяснили причину плохого сна в новом места.Группа ученых из Университет Брауна, установила, что во время сна на новом месте у человека спит только одно полушарие мозга, а второе остается активным. Предполагается, что это естественный защитный механизм.«Если мы не знаем, безопасна ли комната для сна, то у нас включается эта система ночного бдения, позволяющая нам подмечать все необычное», — рассказал Масако Тамаки из Университета Брауна (США).О том, что человек плохо спит в новой обстановке, ученые знали и раньше. Явление даже получило свое название – эффект первой ночи. Однако исследователи из Брауновского университета глубже изучили его причины.Они тщательно следили за тем, как протекал сон 35 участников эксперимента в научной лаборатории, куда они попали впервые. В ходе наблюдений они заметили, что в первую ночь правые полушария участников засыпали, в то время как левые оставались более активными. Они даже реагировали на необычные звуки, которые были частью эксперимента. Реакция на них повышала вероятность прерывания сна.Ученые пока не готовы сказать, постоянно ли «на вахте» стоит левое полушарие, поскольку они следили за активностью мозга в течение всего 90 минут. Возможно, при более продолжительном сне правое полушарие подменяет левое.Они также отмечают, что люди, которые часто спят в новых местах не так сильно подвержены эффекту первой ночи. Тем же, кому данное явление доставляет ощутимые неудобства, исследователи рекомендуют брать свою подушку в путешествия, или останавливаться в отелях с похожим интерьером в номерах.