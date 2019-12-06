Как провести идеальную очистку кожи за 15 минут
Чистка пор от грязи, пыли и сальных пробок периодически необходима каждой женщине. Обычно ее проводят в салоне косметолога, и занимает это не менее полутора часов. Но разве всегда есть время на такую процедуру? Выходом может стать быстрая чистка лица в домашних условиях.
Быстрая чистка — миф или реальность?
Вопреки распространенному мнению, не всегда для очищающих процедур нужны часы. Достаточно 20 минут, но терапия должна быть систематической, 2-3 раза в неделю. По крайней мере, пока кожа не приобретет нормальный вид без воспалений и угрей, тогда можно проводить чистку раз в неделю. Если вы думаете, что быстрая чистка лица в домашних условиях — это радикальный, травматичный для кожи метод, вы ошибаетесь.
Конечно, существуют агрессивные составы, но есть и щадящие. Быстрая чистка не предусматривает механического воздействия на поры, как при салонной чистке. Эффект достигается за счет применения натуральных или изготовленных промышленным способом скрабов и масок, которые за короткое время очищают верхний слой эпидермиса. При регулярном применении эти продукты постепенно очищают кожу. Согласитесь, ведь проще выделить 2-3 раза по полчаса, чем сразу полтора?
Как проводить быструю чистку лица в домашних условиях? Начальный этап такой же, как и при любой домашней чистке — распаривание кожи над паровой ванночкой. Возьмите широкую чашку, налейте в нее горячую воду (температура 70-80 градусов), добавьте несколько капель эфирного масла: чайного дерева, если кожа жирная и склонная к воспалениям, лимона или розмарина, если сухая. Вместо масел можно использовать отвары целебных трав: тысячелистника, полыни — для сухой кожи, хвоща и ромашки — для жирной, розмарина — при отечности, ноготков — против воспалений. Смойте косметику, умойтесь с пенкой или молочком, накройте голову полотенцем и держите над паром в течении 5 минут. Этого времени достаточно, чтобы поры раскрылись.
После нужно аккуратно промокнуть лицо полотенцем и приступать к процедуре. Быстрая чистка лица в домашних условиях проводится с помощью очищающих скрабов или масок домашнего или фабричного изготовления. Вы спросите: «Что лучше?». Однозначного ответа нет. С одной стороны, домашние продукты активней борются с черными точками и сальными пробками, чем средства с полок магазинов, при этом они по карману любой женщине, не содержат отдушек, красителей, искусственных жиров и загустителей. С другой стороны, составы, приготовленные своими руками, агрессивнее тех, которые сделаны промышленным способом, поэтому людям с нежной, тонкой кожей и аллергиями следует быть осторожнее и проверять очищающие средства на внутреннем изгибе локтя.
Скраб наносят на 2-3 минуты, тщательно массируя проблемные зоны, тем самым активируя работу абразивных частиц. Маску оставляют на 5 минут. Смойте очищающий состав и нанесите на кожу успокаивающую маску. Вместо нее можно использовать мягкий тоник или кубик льда, а затем увлажняющий или успокаивающий крем. Вся процедура, вместе с приготовлениями, займет у вас 10-15 минут, а при регулярном применении даст эффект, ничуть не худший, чем салонные процедуры.
Мягкий скраб для чувствительной и зрелой кожи
Измельчите в кофемолке овсяные хлопья, добавьте столицу ложку мякоти банана и столько же яблока, мед или сметану. Нанесите на кожу массажными движениями.
Активный скраб против черных точек
Нанесите на кожу пену для бритья или вспененное детское мыло, сверху массажными движениями нанесите смесь соли и соды в равных частях. Снимайте состав пластиковой лопаточкой для депиляции или тупым ножом, обернутым в ватный диск.
Успокаивающая маска после чистки лица
Смешайте столицу ложку творога, мед, мякоть персика, абрикоса или банана, желток яйца. Нанесите на 5 минут, смойте прохладной водой. Помните, что чистку лица нельзя проводить, если на коже много воспалений и гнойничков. Сначала следует пролечить ее противовоспалительными и подсушивающими аптечными мазями.
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