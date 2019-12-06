Как провести идеальную очистку кожи за 15 минут

Косметологи рассказали, как провести быструю чистку кожи в домашних условиях.Чистка пор от грязи, пыли и сальных пробок периодически необходима каждой женщине. Обычно ее проводят в салоне косметолога, и занимает это не менее полутора часов. Но разве всегда есть время на такую процедуру? Выходом может стать быстрая чистка лица в домашних условиях.Быстрая чистка — миф или реальность?Вопреки распространенному мнению, не всегда для очищающих процедур нужны часы. Достаточно 20 минут, но терапия должна быть систематической, 2-3 раза в неделю. По крайней мере, пока кожа не приобретет нормальный вид без воспалений и угрей, тогда можно проводить чистку раз в неделю. Если вы думаете, что быстрая чистка лица в домашних условиях — это радикальный, травматичный для кожи метод, вы ошибаетесь.Конечно, существуют агрессивные составы, но есть и щадящие. Быстрая чистка не предусматривает механического воздействия на поры, как при салонной чистке. Эффект достигается за счет применения натуральных или изготовленных промышленным способом скрабов и масок, которые за короткое время очищают верхний слой эпидермиса. При регулярном применении эти продукты постепенно очищают кожу. Согласитесь, ведь проще выделить 2-3 раза по полчаса, чем сразу полтора?Как проводить быструю чистку лица в домашних условиях? Начальный этап такой же, как и при любой домашней чистке — распаривание кожи над паровой ванночкой. Возьмите широкую чашку, налейте в нее горячую воду (температура 70-80 градусов), добавьте несколько капель эфирного масла: чайного дерева, если кожа жирная и склонная к воспалениям, лимона или розмарина, если сухая. Вместо масел можно использовать отвары целебных трав: тысячелистника, полыни — для сухой кожи, хвоща и ромашки — для жирной, розмарина — при отечности, ноготков — против воспалений. Смойте косметику, умойтесь с пенкой или молочком, накройте голову полотенцем и держите над паром в течении 5 минут. Этого времени достаточно, чтобы поры раскрылись.После нужно аккуратно промокнуть лицо полотенцем и приступать к процедуре. Быстрая чистка лица в домашних условиях проводится с помощью очищающих скрабов или масок домашнего или фабричного изготовления. Вы спросите: «Что лучше?». Однозначного ответа нет. С одной стороны, домашние продукты активней борются с черными точками и сальными пробками, чем средства с полок магазинов, при этом они по карману любой женщине, не содержат отдушек, красителей, искусственных жиров и загустителей. С другой стороны, составы, приготовленные своими руками, агрессивнее тех, которые сделаны промышленным способом, поэтому людям с нежной, тонкой кожей и аллергиями следует быть осторожнее и проверять очищающие средства на внутреннем изгибе локтя.Скраб наносят на 2-3 минуты, тщательно массируя проблемные зоны, тем самым активируя работу абразивных частиц. Маску оставляют на 5 минут. Смойте очищающий состав и нанесите на кожу успокаивающую маску. Вместо нее можно использовать мягкий тоник или кубик льда, а затем увлажняющий или успокаивающий крем. Вся процедура, вместе с приготовлениями, займет у вас 10-15 минут, а при регулярном применении даст эффект, ничуть не худший, чем салонные процедуры.Мягкий скраб для чувствительной и зрелой кожиИзмельчите в кофемолке овсяные хлопья, добавьте столицу ложку мякоти банана и столько же яблока, мед или сметану. Нанесите на кожу массажными движениями.Активный скраб против черных точекНанесите на кожу пену для бритья или вспененное детское мыло, сверху массажными движениями нанесите смесь соли и соды в равных частях. Снимайте состав пластиковой лопаточкой для депиляции или тупым ножом, обернутым в ватный диск.Успокаивающая маска после чистки лицаСмешайте столицу ложку творога, мед, мякоть персика, абрикоса или банана, желток яйца. Нанесите на 5 минут, смойте прохладной водой. Помните, что чистку лица нельзя проводить, если на коже много воспалений и гнойничков. Сначала следует пролечить ее противовоспалительными и подсушивающими аптечными мазями.