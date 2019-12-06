Быстрая очистка организма при помощи гречки и кефира

Такая очистка поможет еще и похудеть.Употребление гречки и кефира поможет не только эффективно бороться с лишними килограммами, но это еще и отличный рацион для очищения организма.Если вы будете соблюдать гречнево-кефирную диету, то вы забудете про чувство голода, так как она насытит ваш организм. Стоит отметить, что такой рацион питания не только поможет вам убрать лишние килограммы, но также будет способствовать выведения токсинов из организма, тем самым улучшив состояние кожи.Гречневая крупа — отличный диетический продукт, богатый магнием, кальцием, железом, клетчаткой и фосфором. В ней мало углеводов, но много клетчатки, белка, йода и витаминов. Диетологи рекомендуют есть гречневую кашу как можно чаще, особенно при анемии, гипертонии, отеках или болезнях печени.Косметологи называют эту крупу натуральным продуктом молодости и красоты, улучшает состояние кожи, ногтей и волос. Кефир — вкусный и целебный напиток, в котором много кальция, белка, витаминов А, В12, В2. Особенно полезен кефир для пищеварительного тракта, поскольку бактерии напитка подавляют гнилостные процессы в кишечнике.Польза диеты подтверждается в многочисленных отзывах о гречке с кефиром для похудения. Пользователи интернета пишут, что с помощью кефирно-гречневой диеты они не только сбросили лишние килограммы, но и очистили печень, кожу, улучшая работу кишечника.Проще всего потреблять гречку с кефиром для похудения порознь. Запарьте с вечера гречневую крупу в стеклянной или металлической емкости (одна часть гречки и три части кипятка). Предварительно крупу промойте и отберите испорченные зерна. На ночь укутайте емкость полотенцем, а утром блюдо будет готово. Нельзя солить и перчить кашу, зато можно запивать кефиром. Гречку можно есть без ограничений, кефир лучше выбирать нежирный (1-2%).Также можно приготовить гречку для похудения, залитую кефиром. Вечером крупу залить кефиром в пропорции 0,5 стакана гречки и 1,5 стакана кефира. Утром, когда гречневая крупа набухнет от кисломолочного напитка, можно добавить рубленую зелень. Через час после приема пищи можно выпить стакан воды.Такие очистительные процедуры можно проводить не более десяти дней, затем нужно в месяц сделать перерыв, после чего, при желании, повторить диету. При употреблении гречки с кефиром для снижения веса организм получает недостаточное количество полезных компонентов, поэтому все же желательно дополнительно принимать поливитаминные комплексы.При соблюдении кефирно-гречневой диеты нужно пить от полутора литров жидкости в день. Лучше пить чистую минеральную негазированную воду, но разрешается также травяной или зеленый чай с лимоном. Если очень хочется, то можно выпить чашечку кофе или черного чая без сахара.