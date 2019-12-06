По каким анализам можно определить состояние печени

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Чтобы узнать о состоянии печени, врачи назначают шесть основных анализов.Количество жертв от заболевания печени увеличивается с каждым годом – масса негативных факторов и наше массово бездумное отношение к своему здоровью делают свое черное дело – важный орган во всей системе жизнедеятельности человека не выдерживает перегрузок и дает сбой, который тут же отражается на вашем самочувствии.Поэтому очень важно своевременно определить любые расстройства в работе данного органа и начать лечение. Специалисты традиционно назначают шесть анализов, которые помогут диагностировать состояние печени.1. Сывороточный билирубинСтоит понимать, что билирубин — это желтый пигмент, который производится при расщеплении красных кровяных клеток. Когда в работе происходят сбои, уровень билирубина вырастает. Нормальным показателем считается от 2 д 21 мкмоль/л. Если показатель превышает 21 мкмоль/л, это говорит о болезни печени. Когда человек заболевает желтухой, этот показатель подскакивает до 40 мкмоль/л.2. АльбуминЭто белок, который синтезируется в печени. Если печень здорова, альбумин производится в достаточном объеме. Но если работа этого важного органа сбоит, уровень альбумина тут же уменьшается. Стоит знать, что нормальным считается показатель от 35 до 50 г/дл.3. Щелочная фосфатаза (ALP)Это группа ферментов, которые вырабатывают совершенно разные органы (в том числе кишечник, почки и кости). Когда желчные протоки не функционируют нормально, уровень щелочной фосфатазы сразу увеличивается. Нормой считается показатель от 45 до 150 U/л.4. Аланинаминотрансфераза (ALTЭто также фермент, который производят клетчатки печени. Его еще называют гепатоцитом. Этот фермент моментально страдает при гепатите и его уровень в крови возрастает. Нормальным показателем считается от 5 до 60 U/л.5. Аспартат-аминотрансфераза (AST)Еще один фермент, который производят клетки печени. Но этот маркер не такой специфичный, по сравнению с ALT, так как производится мышечными клетками в организме. Нормальным показателем считается от 10 до 34 IU/л.Специалисты обращают внимание на необходимость внимательно следить за соотношением AST к ALT — по этим показателям можно диагностировать алкогольное поражение печени (в том числе и цирроз и гепатит). Нормальным соотношением является AST: ALT на уровне менее единицы. Если же наблюдается алкогольное поражение печени, это соотношение превышает единицу.6. Биопсия печениЭта процедура проводится в случае, когда все вышеперечисленные анализы отличаются от нормы в течение длительного периода времени. Бывает. Что биопсию назначают для подтверждения болезней печени после сканирования, определения причины желтухи или степени поражения печени.