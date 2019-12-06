Названы признаки хронического стресса, которые нельзя игнорировать

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Это распространенная проблема.Стресс в повседневной жизни стал настолько привычным явлением, что мало кто придает ему значение.Вместе с тем, под его влиянием в организме возникают существенные изменения, которые накапливаясь и усиливаясь, могут приводить к развитию различных психосоматических заболеваний и психических расстройств вроде психозов, депрессий и т.д.Всем этим нарушениям предшествуют признаки, которым не всегда придают значения. Психотерапевт Лариса Россол рассказала, какие симптомы говорят о том, что вас «грызет» хронический стресс и что вам пора обратить внимание на свое здоровье и образ жизни.ЗависимостьПостоянная подверженность стрессам в последствии может приводить к формированию зависимости от чего-либо. И не обязательно это будет пристрастие к алкоголю, наркотическим веществам и т.д. Помогать облегчать чувство напряжения и приносить мимолетное удовольствие может также еда, шоппинг, игры (виртуальные «бродилки» или азартные).Потому если вы заметили, что, например, любую неурядицу в жизни «лечите» заеданием, либо уходите от обыденности в виртуальный мир, где у вас все получается, а в отсутствие этих «пилюль» чувствуете эмоциональную подавленность или физическое недомогание, то пора бить тревогу и искать помощи у специалистов.БессонницаЕще один верный признак хронического стресса – бессонница. Ее причина в перенапряжении нервной системы и последующей неспособности мозга «переключаться» на отдых. В результате вы можете чувствовать сильную усталость, но при этом часами лежать в постели, не в силах уснуть, а мысли в голове будут витать, подобно пчелиному рою, и постоянно перескакивать с одного темы на другую.В таком случае вам нужно освоить расслабляющие техники, как то дыхательная практика или медитации, которые помогут расслабиться и настроиться на сон.Изменение пищевых предпочтенийВкусы со временем могут меняться – это правда. Но глобальная и резкая смена пищевых предпочтений также является поводом для обращения внимание на свою эмоциональную сферу.Также стоит задуматься, если изменения затронули и аппетит (усилился или вовсе пропало желание есть).В таком случае стоит обратиться к врачу и проверить здоровье органов пищеварения и эндокринную систему. И если там все в порядке, нужно искать помощи у психолога или бороться с последствиями стресса релаксирующими практиками.Отказ от тренировокВы ярый сторонник активного образа жизни, регулярно тренируетесь в зале или на стадионе, и вдруг потеряли всякий интерес к спорту? Тогда дело скорее всего в хроническом стрессе, который вызывает ощущение сильной усталости и апатию.В таком случае не стоит идти на поводу у своей слабости – берите себя в руки и идите тренироваться. Ведь физические нагрузки являются верным способом борьбы со стрессом – они ускоряют все процессы в организме и помогают избавиться от «плохих» гормонов, которые вызывают раздражительность, угнетают настроение и провоцируют ощущение слабости и вялости.Частые простудыСтресс может причинить ущерб всем внутренним процессам в организме. Так, продолжительное его влияние приводит к ослаблению защитных сил, от чего вас часто беспокоят простудные симптомы, а любой «чих» рядом с вами укладывает в постель на несколько дней.Так что вам стоит уделить внимание не только укреплению иммунитета, но и практикам, которые помогут восстановить нервную систему.