Диетолог рассказала, как не навредить организму любовью к кофе

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Кофе может приносить пользу.К употреблению кофе нужно подходить по правилу – «все хорошо в меру». А чтобы он был полезным, необходимо также правильно выбрать и приготовить его.На это обратила внимание известный диетолог Светлана Фус. На своей странице в Facebook она поделилась полезными советами касаемо этого популярного напитка.«Наверное, у многих утром первая чашка будет именно с кофе. Ведь он, кроме приятного вкуса и аромата, дает заряд энергии. Но лучше покупать его в зернах. Поскольку молотый теряет часть того приятного аромата, вкусным же будет тот, что измельченный непосредственно перед заваркой», – объяснила специалист.Она посоветовала избегать растворимого кофе, который получают в результате сложных промышленных процессов. Ведь для его производства могут использоваться не лучшие зерна.«Худшая кофе – вроде «3 в 1? и растворимый капучино. Там содержится много сахара, вредных жиров и эмульгаторов. Да и усилители вкуса и запаха, которые добавляют к нему, могут негативно отразиться на работе печени», – отмечает Фус.А вот натуральный кофе, добавила она, в разумных количествах даже полезен. Определяют это, в частности, наличие горечи и антиоксидантов в зернах. Правда, молоко и сливки снижают активность кофейных антиоксидантов и затрудняют их усвоения организмом.«Избегайте популярного вида приготовления – заливки кипятком, то есть кофе с плавающей гущей. В нем много дитерпенов – кахвеола и кафестола. Эти химические соединения могут повышать уровень «плохого» холестерина в крови», – подчеркнула диетолог.Обезопаситься же от них помогают бумажные фильтры. В то же время Фус советует не кипятить кофе, поскольку так напиток теряет не только вкус, но и пользу. Из него выделяется больше вредных веществ, особенно из зерен мелкого помола.Она также рассказала, в какой посуде лучше заваривать кофе. Так, стекло и качественная нержавеющая сталь – безопасные и нетоксичные материалы. Не менее важно, добавила диетолог, и когда именно употреблять этот напиток.Не пейте кофе натощак, он раздражает слизистую желудка. Не употребляйте его, когда в прием пищи является мясо и другие продукты, содержащие железо, ведь он может помешать его усвоению. Пейте кофе, наслаждайтесь им и не забывайте о вреде избыточности и пользе умеренности», – подытожила Фус.