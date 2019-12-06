Эти продукты обязательно нужно употреблять женщинам

Диетологи назвали четыре необходимых продукта, которые должны присутствовать на столе у каждой женщины.ЧерникаЭта ягода очень богата клетчаткой и содержит небольшое количество сахара. Частое употребление черники оказывает благотворное влияние на остроту зрения и, как показывают многие исследования, укрепляет память. Постарайтесь заменить традиционный десерт черникой со свежими взбитыми сливками.КапустаЭтот простой овощ очень богат витамином С и является кладезем многих полезных веществ и клетчатки. Кроме этого, в капусте содержатся вещества, которые помогают организму бороться с таким страшным заболеванием, как рак.ОвсянкаУпотребляйте больше овсяных хлопьев в сыром виде. Балуйте себя разнообразными овсяными кашами, в том числе и быстрого приготовления. Овсяная крупа является лучшим источником янтарной кислоты, белков и клетчатки.СардиныКонсервы с сардинами легкодоступны, недороги и не требуют приготовления. Они очень полезны для здоровья, так как богаты омега-3 жирными кислотами. Регулярно употребляя мягкие рыбные косточки, вы обогатите свой организм кальцием и белками.