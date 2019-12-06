Этот овощ может уберечь от рака и улучшить пищеварение

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Оказывается простой овощ брокколи имеет целый букет полезных свойств.Он содержит минимум калорий и максимум питательных веществ.Употребление этого продукта улучшает общее состояние организма, но можно выделить несколько отдельных свойств брокколи.Терапия против ракаДоказано, что употребление брокколи снижает риск развития рака легких и толстой кишки. Дело в том, что сульфорафан в составе подавляет агрессивный фермент гистондеацетилаза (HDAC). А он, как известно, играет роль в формировании раковых клеток.Укрепляет костиПорция брокколи обеспечивает организм суточной нормой кальция. А кальций, как известно, укрепляет кости и уменьшает риск переломов.Улучшает пищеварительную системуНатуральные волокна, из которых состоят соцветия брокколи, поддерживают здоровье желудочно-кишечного тракта. Этот продукт рекомендуют употреблять тем, кто страдает от запоров.