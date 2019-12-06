Назван лучший возраст мужчины для зачатия малыша

Возраст мужчины влияет на вероятность зачатия не меньше, чем возраст женщины, выяснили репродуктологи.Команда ученых проанализировала данные об ЭКО, проведенных в 2000–2014 годах в Бостоне.Всего было рассмотрено почти 8 тыс. пар и 19 тыс. процедур. Чем старше был мужчина, сперматозоиды которого использовались для ЭКО, тем меньше была вероятность успешного зачатия.Так, если женщине было 35–40 лет, то вероятность зачатия с партнером моложе 30 лет составляла до 70%, а если партнеру было 30–35 лет, этот показатель падал до 54%. Если же женщина была моложе 30 лет, то с партнером 30–35 лет она могла зачать ребенка в 73% случаев. Однако если мужчине было более 40 лет, вероятность понижалась до 46%.Наименьшая зависимость была выявлена у женщин 30–35 лет: зачать ребенка от ровесника они могли в 70% случаев, а от мужчины постарше — в 64%. Для женщин старше 40 лет возраст партнера роли уже не играл.По мнению авторов, полученные результаты подтолкнут мужчин заводить детей пораньше. Одна из важных причин, по которым женщины откладывают деторождение, – нежелание мужчины обзаводиться потомством в молодости. Однако если мужчины будут знать, что потом может оказаться слишком поздно, то, возможно, пересмотрят свои взгляды.