7 проверенных способов научиться есть меньше

Переедание может случиться из-за простой невнимательности или устоявшихся привычек, которые легко искоренить.Мы часто переедаем не потому, что действительно хотим есть, а потому что всю жизнь у нас есть много привычек, которые вынуждают нас к этому.На самом деле, их легко искоренить, если, конечно, обратить на них внимание. Вот несколько способов, как есть меньше и худеть.Думать во время едыЗабудьте о бездумном поглощении пищи перед компьютером или телевизором. Внимательно пережевывайте пищу, тщательно выбирайте продукты, из которых собираетесь готовить. Некоторые диетологи даже советуют есть палочками или неактивной рукой.Обниматься и целоватьсяУченые доказали, что объятия и поцелуи очень приятные и полезные для нашего организма и общего самочувствия. Во время них организм вырабатывает гормон окситоцин, который отвечает за наш обмен веществ и аппетит.Есть в компанииИсследования показывают, что женщины склонны употреблять меньше пищи, если едят в компании стройных людей или привлекательных мужчин.АроматерапияМасло аниса, розы или лаванды успокаивают нервную систему, а значит предупреждают эмоциональное переедание, которое часто руководит нами на работе. Также помогают запахи ванили и мяты — они приглушают чувство голода.Не сидеть на местеБез спорта в нашей жизни никуда. Ученые не раз доказывали, что физическая активность уменьшает аппетит и люди, которые постоянно занимаются, едят меньше. Все дело в том, что аэробные нагрузки повышают уровень сахара в крови, из-за чего чувство голода уменьшается.Есть белокВсем известно, что белок способен уберечь от переедания, ведь он помогает надолго сохранить ощущение сытости. Диетологи советуют обязательно включать в свой завтрак белковую пищу, ведь в первой половине суток нашему организму особенно нужны силы и энергия.Тепло одеватьсяНаше тело часто тратит много сил на обогрев тела, поэтому зимой нам хочется есть больше. Теплая одежда и комфортная температура в помещениях позволят сэкономить калории на обогреве организма и избавят от необходимости заполнять энергетические запасы.