Ученые назвали неожиданные причины старения кожи

И эти причины не связаны с жирной пищей и малоподвижным образом жизниВсе мы уже выучили назубок информацию о вреде для здоровья и нашей кожи ультрафиолетовых лучей, жирной пищи и малоподвижного образа жизни. Но, оказывается, еще есть как минимум пять неожиданных причин, которые вызывают старение.Обогреватели и кондиционеры в помещенииКондиционеры и обогреватели, которые созданы для того, чтобы сделать нашу жизнь комфортнее, пагубно влияют на нашу кожу. Ну разве это справедливо? К сожалению, такие приборы понижают влажность воздуха, что приводит к обезвоживанию и сухости кожи. Поэтому в периоды, когда без кондиционера или обогревателя не обойтись, чаще увлажняй кожу кремом и пей больше воды.Использование контактных линзИспользование контактных линз влияет на процесс старения. Как это вообще может быть связано? Все дело в том, что во время одевания и снятия контактных линз неизбежны частые касания нежной кожи вокруг глаз. Такие регулярные действия и приводят к возникновению мелких морщинок. Поэтому обзаведись качественными средствами для зоны вокруг глаз и регулярно увлажняй кожу в этой деликатнойКофеДаже твой любимый кофе способен вызывать старение кожи. Поступая в организм, кофе вызывает такие химические реакции, для которых необходимо много жидкости. Если ты пьешь недостаточно воды, в организме быстро наступает обезвоживание, что, конечно же, приводит к тусклости и сухости кожи. К тому же, кофе ускоряет обмен веществ, поэтому расход энергии увеличивается, и наш организм изнашивается в разы быстрее.Использование гаджетов и компьютеровКак это не печально, но старение кожи вызывает наш постоянный контакт с планшетами, телефонами и компьютерами. Регулярная длительная работа перед экраном заставляет нас прищуриваться и вглядываться в текст, что способствует появлению гусиных лапок и преждевременных мимических морщин. Страдает в этот момент и нежная кожа на нашей шее – на ней образовываются глубокие морщины на границе с подбородком. Поэтому стоит делать небольшие перерывы во время работы с компьютерами, а также гимнастику лица. В свободное время не хватайся за смартфон, чтобы пролистать новости в соцсетях – лучше отправься на прогулку или покатайся на стильном велосипеде.Продукты для осветления кожиОдной из неожиданных причин старения является постоянное использование продуктов для осветления кожи. Такие средства часто содержат в своем составе ингредиенты, которые на солнце повторно окисляются, что приводит к преждевременному старению лица. В результате может появиться пигментация, кожа становится более тонкой и дряблой, образовываются мелкие морщины.