Медики предупреждают о пике инфекционных заболеваний

Речь идет о кишечных инфекциях, сальмонеллезе, мочеполовых инфекциях и ангинеПик заболеваемости инфекционными болезнями приходится на летний период. В жару патогенные микроорганизмы быстро размножаются на продуктах питания, что увеличивает риск развития кишечных инфекций.Кишечные инфекцииВ жаркое время года нужно тщательно следить за свежестью продуктов, особенно мяса и колбасных изделий, которые очень быстро портятся. Высокая температура воздуха и влага – идеальные условия для размножения патогенных бактерий, вызывающих желудочно-кишечные расстройства. Плохо вымытые овощи и фрукты, а также просроченные продукты могут стать причиной развития дизентерии и других инфекций кишечника.СальмонеллезГоворя о кишечных инфекциях, отдельно нужно сказать о сальмонеллезе, поскольку это заболевание составляет более 70% от всех кишечных инфекций. Подхватить сальмонеллез можно когда угодно, но в летний период (особенно в жару) вероятность заражения существенно выше, поскольку сальмонеллы при высокой температуре размножаются значительно быстрее.Группу риска составляют люди, регулярно употребляющие мясо и яйца. Особенно часто заражаются сальмонеллой в деревнях, где нет надлежащего санитарного контроля за животными.Мочеполовые инфекцииБоли внизу живота и жжение при мочеиспускании часто беспокоят именно в летний период. А все потому, что в жару бактерии, живущие в области половых органов и анального отверстия, намного легче проникают внутрь.Кроме того, в жару мы очень легко одеваемся, но к вечеру, когда становится прохладно (или в водоемах), очень легко переохладить мочеполовые органы, из-за чего развивается цистит.АнгинаВы будете удивлены, но подцепить летом ангину так же просто, как и зимой. Всему виной – прохладительные напитки и мороженое, которое употребляется в больших количествах в жаркую погоду. Резкий перепад температур в горле – идеальное условие для размножения бактерий. Именно поэтому летом мы так часто болеем ангиной.