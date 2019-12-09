Кардиологи обнаружили новый биологический маркер поражения сердца

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Это открытие может способствовать разработке новых препаратовГруппа кардиологов из медицинского центра Коннектикутского университета обнаружила белок, который может сигнализировать о сердечном приступе.Как отмечают руководитель исследования Bruce Liang и его коллеги, во время сердечного приступа в крови больного повышается уровень белкового фрагмента под названием каспаза-3 p17, который может стать новым биологическим маркером поражения сердечной мышцы.По словам Liang, открытие может иметь очень большое значение в кардиологии, так как, определив по содержанию каспазы-3 p17, что данному больному грозит сердечный приступ, можно заранее принять меры и сохранить функцию сердца. Кроме того, это открытие может способствовать разработке новых препаратов, предотвращающих гибель клеток сердечной мышцы.По данным Американской кардиологической ассоциации, ишемическая болезнь сердца, приводящая к сердечным приступам и инфаркту миокарда, служит ведущей причиной смертности в США.