Медики рассказали о вреде пищевых подсластителей

Они содержатся в зубной пасте, сиропах против кашля и жвачкахМногие люди знают о том, как вреден сахар для здоровья, но искусственные подсластители представляют не меньшую опасность.О 5 самых вредных подсластителях, содержащихся в зубной пасте, сиропах против кашля и жвачках, рассказали эксперты из Германии.Сорбитол. Это сахарный спирт, который используется для того, чтобы зубные пасты и слабительные вещества были приятными на вкус. Также его добавляют в не содержащие сахара жевательные резинки. Хотя сорбитол встречается в природе во фруктах, он также добавляется в пищу без сахара вроде диетических напитков, поскольку содержит меньше калорий. Проблема заключается в том, что при поглощении в больших количествах сорбитол вызывает проблемы с желудочно-кишечным трактом вроде вздутия, диареи и синдрома раздраженного кишечника.Сахарин. Довольно распространенный искусственный подсластитель, в отношение которого ещё в 1978 году было установлено, что он способен вызывать рак мочевого пузыря. После этого большая часть компаний, производящих напитки и продукты питания, начали публиковать предупреждающие надписи на упаковках о наличие сахарина в их продуктах. Результаты старого исследования подвергли сомнению, но существует достаточно доказательств того, что сахарин может вызывать светочувствительность, опухоли, аритмии и проблемы с желудком.Аспартам. Еще один искусственный подсластитель, который активно используется с 1980-х годов в пищевых и фармацевтических продуктах. Его даже называли одним из самых опасных субстанций на рынке, которые только можно добавить к пище. Исследования показали, что аспартам увеличивает вероятность ожирения за счёт блокирования активности ферментов щелочного фосфата в кишечнике. Существуют доказательства того, что аспартам связан с разными опухолями и потерей памяти.Ацесульфам. Довольно часто этот подсластитель содержится в жвачках, не содержащих сахара, конфетах и других сладостях, а также в определённых напитках. Хлорид метилена являющийся основным ингредиентом подсластителя, вызывает перепады настроения, тошноту, рак, расстройства печени, нарушения почек и аутизм.Сукралоза. Еще один искусственный подсластитель, обладающий массой неприятных побочных эффектов. Часто встречается в хлопьях для завтрака, диетических напитках, заправках для салатов и жевательных резинках. Сукралоза вызывает зависимые от глюкозы стимулирования инсулина поджелудочной железой. Также увеличивает уровень сахара и инсулина у женщин с ожирением. Приготовление пищи с сукралозой может быть особенно опасным, поскольку подсластитель становится токсичным при нагревании.