Почему по утрам голова болит: главные причины

Головная боль по утрам делает невыносимым весь день.Причины недомогания могут быть самыми разными — от алкогольных возлияний накануне до серьёзных заболеваний, — поэтому не стоит оставлять это без внимания.1. Вы недостаточно спитеВашему организму требуется 7–8 часов сна, чтобы нормально функционировать. Если спите меньше — организм считает, будто что-то случилось, и переключается в авральный режим.Гормоны в ответ на стресс запускают механизм «бей или беги», в результате у вас учащается пульс, повышается давление. Всё это способствует возникновению головной боли.«Все безрецептурные препараты вроде ибупрофена или напроксена помогут пережить утро, — говорит доктор Сальватор Наполи. — Они ослабят боль, блокируя процесс выработки гормонов, эту боль вызывающих».И если после приёма лекарства вы всё ещё чувствуете себя разбитым и больным, то потратьте 20–30 минут на дневной сон, который даст вашему телу отдохнуть. Более продолжительный сон может привести к тому, что вы будете чувствовать себя ещё хуже, а головная боль усилится.Возвращение к нормальному циклу сна убережёт вас от боли на следующее утро.2. Вы слишком много спитеЕсли недостаточная продолжительность сна вызывает головную боль, то, поспав подольше, вы поможете себе, не так ли? Не тут-то было. «Ночной сон более 9 часов связан с понижением уровня серотонина, — объясняет доктор Наполи. — Низкий уровень серотонина снижает приток крови к мозгу и вызывает головную боль».Это одна из причин, почему вы чувствуете себя паршиво, если встали позже обычного. Подобная головная боль, как правило, случается на выходных, когда вы с большой вероятностью проспите дольше.По словам доктора Наполи, обезболивающие препараты помогут решить проблему, но лучше изменить режим и спать не более 7–8 часов. Ставьте будильник на выходные.3. Вас подводят эндорфиныРанним утром организм производит мало эндорфинов — гормонов счастья. У некоторых людей это вызывает мигрень.Низкий уровень эндорфинов может снижать уровень других нейромедиаторов, например серотонина, уменьшение выработки которого приводит к сужению сосудов, а это, в свою очередь, ведёт к недостаточному кровообращению в мозге и может стать причиной головной боли.Однако эксперты сами не знают, почему у одних людей это вызывает головную боль, а у других нет. По словам доктора Марка Хорсанди, в таком случае утренние тренировки — единственный способ избавиться от недомогания. Физическая активность стимулирует выработку эндорфинов.4. Вы пили прошлым вечеромЗлоупотребление алкоголем может привести к серьёзной головной боли. Не обязательно напиваться в хлам, чтобы почувствовать похмелье на следующий день.«Даже небольшое количество алкоголя может вызвать жажду, поскольку сокращается приток крови к мозгу. И вот у вас болит голова, — говорит доктор Хорсанди. — Алкоголь также может помешать хорошо выспаться за ночь — вот вам и ещё одна причина головной боли».«Самый правильный способ почувствовать себя лучше — восстановить водный баланс, — советует Хорсанди. — Вам поможет вода или изотонические напитки, которые используют спортсмены во время тренировок. Витамин С в таблетках или в виде порошка, растворённый в воде, поможет печени быстрее и эффективнее вывести алкоголь из организма».5. Вы храпитеЕсли вы храпите как трактор, это свидетельствует о сонном апноэ. Храп может быть причиной удушья, одышки и даже временной остановки дыхания ночью, пока вы спите.«Эти моменты остановки дыхания длятся всего несколько секунд, но приводят к снижению количества кислорода в мозге», — комментирует доктор Хорсанди.У специалистов пока нет точного ответа, почему это может приводить к головной боли. Некоторые эксперты предполагают, что снижение количества кислорода может быть причиной расширения кровеносных сосудов мозга, увеличивающих приток крови и давление в голове. Вследствие всего этого возникает боль.Вы можете даже не знать о том, что у вас есть сонное апноэ, если спите один и некому пожаловаться на ваш храп. Если вы подозреваете у себя эту проблему, посоветуйтесь с врачом, который порекомендует вам дополнительные способы проверки.Если же вам диагностируют это заболевание, то придётся во время сна использовать специальное устройство, создающее постоянное положительное давление. Это поможет покончить с головной болью.6. Вы опоздали с чашкой кофеКофеин действует как стимулятор нервной системы. Если вы пьёте кофе регулярно и однажды не получили свою дозу (например, проспали или пытаетесь завязать с кофе), то можете почувствовать, как голова раскалывается.Исключение кофеина из рациона ведёт к расширению кровеносных сосудов в головном мозге, в результате усиливается кровоснабжение мозга и увеличивается давление, вызывающее головную боль.Вы с большей долей вероятности получите головную боль, если пьёте много кофе или пьёте его в одно и то же время каждое утро. В этом случае принять чашечку будет лучшим способом взбодриться. Если вы пытаетесь избавиться от вашей привычки, то постепенно в течение недели или двух снижайте количество потребляемого кофе, а не действуйте одним махом.7. Вы пребываете в депрессииГоловная боль при депрессии может случиться в любое время дня. Это связано с низким уровнем серотонина.«Но, скорее всего, боль проявится именно утром. Депрессия может нарушить ваш привычный график сна, а слишком короткий сон, как и слишком длинный, приводит к головной боли, — объясняет доктор Наполи. — Боль может негативно сказаться на вашем настроении, запустив тем самым порочный круг».Безрецептурные препараты могут помочь лишь на какое-то время. Лучшим решением будет устранить причину. Если вы подозреваете у себя депрессию, обратитесь к врачу. Антидепрессанты или специальная терапия вернут вас к нормальной жизни и помогут решить проблемы с головной болью.8. У вас повышенное артериальное давление«Если у вас высокое давление — 140/90 мм рт. ст. или выше, — ваша кровь фактически увеличивает давление в голове, — объясняет доктор Хорсанди. — Повышенное давление — типичная причина головных болей».Множество людей не подозревают, что у них повышенное давление, пока не проявятся симптомы помимо головной боли, которую вы можете связывать с чем-то ещё.Обратитесь к врачу, если головные боли накатывают часто и неожиданно. Если ваше давление окажется слишком высоким, врач порекомендует изменить образ жизни — начать придерживаться диеты или выполнять специальные упражнения — либо пропишет лекарственные препараты.Обычно причины утренней головной боли можно определить самостоятельно. В редких случаях боль может свидетельствовать о серьёзных внутренних проблемах, таких как опухоль головного мозга или аневризма. «Проконсультируйтесь с врачом, если вы подвержены головным болям (утренним или случающимся в другое время дня), от которых страдаете чаще, чем два раза в неделю, в течение 3–6 месяцев», — советует доктор Наполи.«Вам также следует обратиться к врачу, если головная боль подтачивает силы или влияет на вашу жизнь. МРТ или ЭЭГ (исследования, позволяющие измерить электрическую активность вашего мозга) расскажут больше о том, что происходит в вашем мозге. Также следует проверить глаза: головные боли могут быть вызваны их перенапряжением», — рекомендует доктор Хорсанди.