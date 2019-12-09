Лавандовое масло: чудодейственное средство от головной боли

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Эфирное масло от головной боли – прекрасное лекарство, которое советуют с давних времен.Исследователи из США заявили, что им удалось доказать, что от головных болей можно избавиться с помощью лавандового масла.Этот натуральный продукт позволяет не только расслабиться, но и избавиться от головной боли. В настоящий момент было доказано, что масло лаванды благоприятно воздействует на женский организм. Влияние масла на организм мужчин не изучалось, поскольку в тестах использовались добровольцы-женщины, которые проходили тесты и использовали масло в случае головной боли.Оказалось, что в действительности оно эффективно при некоторых болевых ощущениях. Так, нанесенное на запястья, масло помогает избавиться от головной боли, усталости и улучшает состояние рожениц после эпизиотомии. Кроме того, его также можно использовать для ароматерапии в помещении. Масло можно добавлять в специальные лампы, в которых оно будет нагреваться и источать запах, а также его можно использовать для ароматизации предметов.В том числе тесты проходили на женщинах, которые перенесли хирургическое вмешательство. Оказалось, что такие дамы часто страдали от головной боли. Однако регулярное использование масла в быту спасало их от этой проблемы и позволяло чувствовать себя намного лучше, приступы мигрени встречались реже. Также эмоциональные перепады у тех, кто использовал для ароматизации помещения лавандововое масло, были намного более редкими.В целом, ученые доказали пользу использования такого масла для тонуса и здоровья человека. Тесты будут продолжены.