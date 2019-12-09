Проверенные народные средства от цистита

Цистит – это воспаление мочевого пузыря.Причиной возникновения цистита обычно являются бактерии, попавшие в мочевой пузырь через мочеиспускательный канал.Наиболее часто возбудителем оказывается Escherichia coli (кишечная палочка), в норме обнаруживаемая в прямой кишке, хотя и другие бактерии или заболевания также могут быть причиной этой неприятной болезни. Еще одной причиной цистита может быть воспаление мочеиспускательного канала после полового акта, вызванное продолжительным трением отверстия мочеиспускательного канала, происходящим в ходе полового акта. Обычно симптомы такого цистита развиваются в течение 12 часов после полового акта. Иногда симптомы цистита могут возникать в результате аллергии на вагинальные дезодоранты, парфюмерное мыло и тальк, и даже на цветную туалетную бумагу.Исходя из анатомического строения тела, женщины и девочки более подвержены циститу, чем мужчины. У женщин мочеиспускательный канал короче и расположен ближе к анальному отверстию, соответственно, инфекции легче проникнуть в мочевой пузырь.Рецепт 11 ст. л. брусники залить стаканом кипятка, настаивать в течение 1 часа. Принимать по 1?2 стакана 3 раза в день за 10–15 минут до приема пищи.Рецепт 2Портулак огородный употреблять в свежем виде для утоления боли в мочевом пузыре.Рецепт 31 ст. л. травы зверобоя залить стаканом кипятка и проварить в течение 15 минут. Остудить. Принимать отвар по 1?4 стакана 3 раза в сутки.Рецепт 4Залить 20 г травы спорыша (горца птичьего) 1 стаканом кипятка и настоять, укутав, 2 часа. Принимать по 1 ст. л. 3 раза в день.Рецепт 53 ст. л. сухих листьев амаранта залить 1 л кипятка и настоять в закрытом виде 3–4 часа. Принимать по 1?3 стакана 3–4 раза в день за полчаса до еды. Курс лечения – 3 недели, перерыв – 7 дней.Рецепт 6Залить 1 ст. л. высушенной травы паслена черного 1 стаканом воды, поставить на огонь, довести до кипения, кипятить на слабом огне 10 минут, настоять 30 минут и процедить. Пить по 1 ч. л. 3 раза в день за 30 минут до еды при болях и спазмах в мочевом пузыре.