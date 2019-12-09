Создана диета, позволяющая не отказываться от любимых продуктов

Она эффективна для похудения.Американские ученые разработали диету, которая не требует выполнения огромного количества условий. Единственное требование – каждый день не есть на протяжении 14 часов.Согласно исследованию, опубликованному в журнале Cell Metabolism, идея исследователей из Калифорнийского университета и Института биологических исследований Солка заключается в том, чтобы есть только в течение 10 часов – обычно это с 10 утра до 8 вечера.Группа ученых провела эксперимент, в котором приняли участие 19 мужчин и женщин с метаболическим синдромом – нарушением обмена веществ, которое свойственно тем, кто злоупотребляет фастфудом и мало двигается. Подопытных никак не ограничивали ни в количестве, ни в качестве пищи, единственным условием было – никакой еды в течение 14 часов каждый день.Всего через три месяца после начала эксперимента, у его участников на 11% снизился уровень холестерина, на 4-8% артериальное давление и начал нормализоваться уровень сахара в крови. Кроме того, каждый из них потерял в среднем до трех килограммов веса.Спустя ещё два месяца, когда эксперимент подошел к концу, выяснилось, что пятеро подопытных решили продолжать жизнь в таком ритме, а еще семеро периодически практикуют новую «диету», называя ее весьма эффективной.