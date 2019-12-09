Медики рассказали, в каком возрасте нужно начинать следить за холестерином

Стоит проверить уровень «плохого» холестерина.

Врачи назвали 25-летний возраст идеальным для начала проверки уровня холестерина в человеческом организме.

Соответствующий вывод сделали после ряда исследований ученые из Германии и Великобритании.

Отмечается, что медики рассмотрели долгосрочные риски для здоровья, связанные с употреблением большого количества «вредного» холестерина в течение десятилетий.

В частности, была обнаружена связь между уровнем «плохого» холестерина и риском сердечно-сосудистых заболеваний в раннем возрасте, в течение 40 и более лет.

«Чем раньше люди начинают принимать меры для снижения уровня холестерина, тем лучше», – резюмировали врачи.
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Добавил kolonka в категорию Кардиология

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