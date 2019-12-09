Смартфоны оказались связаны с ростом количества травм головы

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Исследователи считают, что устройства с сенсорным экраном виноваты в травмах головы и шеи.Американские ученые заявили о том, что появление смартфонов привело к росту количества травм головы и шеи. По мнению исследователей, это может быть связано с тем, что устройства с сенсорным экраном требуют большего внимания и отвлекают от того, что происходит вокруг.В ходе исследования ученые проанализировали 76 тысяч обращений за медицинской помощью с января 1998 по декабрь 2017 года. Из этой выборки они выделили 2500 случаев травм головы и шеи, которые были связаны с использованием мобильных устройств.Более половины пострадавших от мобильного телефона — молодежь в возрасте от 13 до 29 лет, а подавляющее большинство повреждений были получены не непосредственно от устройства, а от того, что человек был невнимателен из-за работы со смартфоном. Среди таких травм доминируют рваные раны и ушибы головы и лица.Резкий всплеск числа подобных повреждений с постоянным их ежегодным ростом зафиксирован с 2009 года, а впервые травмы из-за использования мобильного телефона резко участились в 2007 году. Ученые связывают это с выходом на рынок первого iPhone и последующим распространением смартфонов с сенсорным экраном, которые требуют большего внимания и сильно отвлекают людей от ситуации вокруг.