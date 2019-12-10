Назван неожиданный способ избавиться от алкогольной зависимости

Результаты последних исследований.Ученые из Университетского колледжа Лондона (Англия) выяснили, что одноразовая доза кетамина может помочь в борьбе с алкогольной зависимостью.Они предположили, что это вещество может менять работу системы вознаграждения в мозге.По словам исследователей, инъекция кетамина после восстановления воспоминаний, связанных с употреблением алкоголя, приводит к снижению тяги к нему в течение девяти месяцев.Так, ученые собрали 90 добровольцев, которые злоупотребляли алкоголем, но не имели диагноза «алкоголизм». Им давали стакан пива, демонстрировали связанные с выпивкой изображения и просили оценить ожидаемое удовольствие.Но перед тем, как люди успевали выпить напитки, пиво у них отбирали. Это должно было активировать воспоминания о вознаграждении и нарушить ассоциации между ними и алкоголем. После этого треть участников получила дозу кетамина.Исследователи пришли к выводу, что сочетание кетамина с активацией памяти действительно снижало тягу к алкоголю, а эффект сохранялся в течение девяти месяцев после проведения эксперимента.Впрочем, ученые отметили, что эта работа является лишь доказательством концепции, а не клиническим испытанием.