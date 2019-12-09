Названо неожиданное полезное свойство аспирина
Увеличить шансы справиться с онкологией может помочь употребление аспирина от одного до трех раз в неделю.
К такому выводу пришли исследователи Национальных институтов здравоохранения США. Эксперимент проводили более, чем 12,5 лет.
Среди 140 тысяч американцев, которые принимали аспирин до трех раз в неделю смертность после развития рака простаты, яичника, легких и прямой кишки была гораздо ниже. В то же время препарат действовал лишь на людей с нормальным весом.
Теперь ученым предстоит выявить закономерность между индексом массы тела и эффективностью аспирина.
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Добавил kruzka в категорию Фармакология
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