Названо неожиданное полезное свойство аспирина

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Аспирин может спасти от рака.Увеличить шансы справиться с онкологией может помочь употребление аспирина от одного до трех раз в неделю.К такому выводу пришли исследователи Национальных институтов здравоохранения США. Эксперимент проводили более, чем 12,5 лет.Среди 140 тысяч американцев, которые принимали аспирин до трех раз в неделю смертность после развития рака простаты, яичника, легких и прямой кишки была гораздо ниже. В то же время препарат действовал лишь на людей с нормальным весом.Теперь ученым предстоит выявить закономерность между индексом массы тела и эффективностью аспирина.