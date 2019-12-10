Названы внешние признаки болезней сердца

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Следует обратиться к кардиологу.Некоторые заболевания могут проходить практически безболезненно и для обывательского взгляда весьма безсимптомно.Немецкие ученые рассказали, какие симптомы свидетельствуют о серьезных недугах сердечно-сосудистой системы, которые трудно заметить, если не знать, на что указывают изменения.В первую очередь стоит обратить внимание на свои руки,а в особенности на форму и изменение толщины ногтей. Если ногти стали толще и имеют округлую широкую форму это может указывать на опасные нарушения в работе сердца.Из-за нарушения кровотока и избыточного количества холестерина может появится синдром Френка, который указывает на вероятное развитие атеросклероза, диагностировать его самостоятельно можно по диагональной складке на мочках ушей.Не влияет на зрение но укажет на проблемы в работе сердца радужка глаз, если вокруг появилось серое кольцо, стоит посетить кардиолога незамедлительно.Переизбыток холестерина можно заметить по жировым узловатым отложениям на конечностях, они имеют желтоваты оттенок и не эстетичный вид.Обратите внимание также на состояние здоровья, боль в груди, тошноту и головокружение отекшие руки и ноги, кашель не имеющий причин и частую усталость, даже присутствие одного из этих симптомов повод не пренебрегать здоровьем.