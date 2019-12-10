Названы внешние признаки болезней сердца
Некоторые заболевания могут проходить практически безболезненно и для обывательского взгляда весьма безсимптомно.
Немецкие ученые рассказали, какие симптомы свидетельствуют о серьезных недугах сердечно-сосудистой системы, которые трудно заметить, если не знать, на что указывают изменения.
В первую очередь стоит обратить внимание на свои руки,а в особенности на форму и изменение толщины ногтей. Если ногти стали толще и имеют округлую широкую форму это может указывать на опасные нарушения в работе сердца.
Из-за нарушения кровотока и избыточного количества холестерина может появится синдром Френка, который указывает на вероятное развитие атеросклероза, диагностировать его самостоятельно можно по диагональной складке на мочках ушей.
Не влияет на зрение но укажет на проблемы в работе сердца радужка глаз, если вокруг появилось серое кольцо, стоит посетить кардиолога незамедлительно.
Переизбыток холестерина можно заметить по жировым узловатым отложениям на конечностях, они имеют желтоваты оттенок и не эстетичный вид.
Обратите внимание также на состояние здоровья, боль в груди, тошноту и головокружение отекшие руки и ноги, кашель не имеющий причин и частую усталость, даже присутствие одного из этих симптомов повод не пренебрегать здоровьем.
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