Популярное средство от диабета оказалось смертельно опасным

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Об этом важно знать.Популярный препарат метформин, который используется для лечения сахарного диабета, может провоцировать развитие онкологических заболеваний.Причиной тому является ядовитое химическое соединение.Около 120 млн человек по всему миру принимают метформин, который назначают при диабете второго и первого типов. Препарат активирует ферменты под названием АМР-активированная протеинкиназа, что помогает удерживать уровень сахара в крови под контролем.По словам профессора Збигнева Фиялека из Варшавского медицинского университета, об этом веществе говорили как о чудодейственном лекарстве, которое не только лечит диабет, но продлевает жизнь, омолаживает организм. Однако теперь стало известно о фактах загрязнения вещества.По данным источников в Германии и Азии, при производстве препарата используется токсичный химикат N-нитрозодиметиламин (NDMA), который оказывает негативное влияние на печень и обладает канцерогенным эффектом.NDMA вводят подопытным крысам для ускорения развития рака.