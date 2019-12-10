Эффективные методы борьбы со «зверским» аппетитом

Эксперты по правильному питанию рассказали, как бороться с желанием постоянно открывать холодильник.Если вы кушаете большими порциями, любите сладкое и всякий раз перед сном заглядываете в холодильник, то качественно похудеть у вас никогда не получится. Диетолог Светлана Фус и психолог Наталья Холоденко рассказали об эффективных способах борьбы с чрезмерным аппетитом.«Многие люди страдают от лишнего веса из-за того, что они съедают больше, чем им нужно и больше, чем их организм способен переварить! – рассказывает Светлана Фус. – Почему это происходит? В редких случаях виноваты торжества, когда просто невозможно отказаться от свежего шашлыка или свадебного торта, но чаще всего причиной ежедневного поедания больших порций является растянутый желудок».ПерееданиеПорция, которая умещается в наш желудок – это две ладошки. Если вы съедаете вдвое больше и еще не отказались бы от бутербродика – ваш желудок растянут. Проблема переедания происходит из-за того, что наш организм так устроен, что сигнал о том, что человек сыт, доходит до мозга лишь спустя 15 минут после заполнения желудка. И получается, что желудок наш заполнен, но пока мозг об этом не знает, нам кажется, что мы еще хотим есть. И благодаря эластичности стенок желудка мы можем за эти 15 минут вместить в себя еще такую же порцию еды.Если переедать регулярно, то стенки желудка растянутся, а значит, сигнал о насыщении будет отправлен в мозг лишь тогда, когда вдвое больший желудок наполниться едой. И все бы ничего, но вы будете съедать вдвое больше, чем вам необходимо, и у вас начнут появляться жировые отложения – вы будете толстеть!Чтобы растянуть желудок, достаточно трех четырех дней – максимум недели. Многие знают, что после нового года или пасхи, чтоб наесться, надо скушать больше обычного. Но и чтобы вернуть желудок в нормальное состояние достаточно одной недели. А спустя месяц правильного питания вам уже и хитрости не понадобятся – вы просто станете наедаться меньшими порциями.Пейте воду, кушайте шоколад«Чтобы наедаться меньшими порциями, нужно за 15 минут до еды выпить стакан воды, а в конце трапезы рассосать 2-3 кусочка горького шоколада. И фокус именно в том, чтоб не проглотить их разом, а сосать, как леденец», – рассказывает Светлана Фус.Выпивая стакан воды перед едой, мы частично заполняем наш желудок – в него влезет меньше еды. А благодаря шоколаду сигнал о сытости поступает в мозг быстрее. Дело в том, что глюкоза, содержащаяся в шоколаде, начинает впитываться в кровь, еще находясь во рту, поэтому не нужно ждать 15 минут, пока он попадет в желудок, и тот даст сигнал в мозг. В итоге съедаем меньше, насыщаемся быстрее. Но тут главное воду выпить до еды и минут за 15, если же пить воду во время еды, она просто растворит желудочный сок, и еда будет перевариваться медленней.Вредные перекусыЧасто бывает, что за обедом мы едим немножко, но все равно поправляемся из-за любви к вкусностям. Все эти вкусности никак нельзя назвать здоровой пищей. Чаще всего это чипсы, шоколадные батончики, печенье, пирожные, мороженое, жареная курочка – злейшие враги нашей фигуры и здоровья. Мы любим побаловать себя не яблочками или морковкой, а продуктами, которые содержат быстрые углеводы – те, которые моментально дают сигнал в мозг о том, что вы поели. Но проблема в том, что эффект не долговременен. Вы перекусили, мозг моментально получил сигнал, что вы сыты, но уже через полчаса чувство голода возвращается, ведь желудок почти пуст. И вы снова перекусываете, потом все повторяется – мы даем нашему организму гораздо больше пищи, чем ему необходимо для его нормальной жизнедеятельности, а все излишки в результате оседают складками жира на вашем теле.Причиной может быт стресс. «Я уверена, что многие замечали, как после ссоры с мужем, сложного трудового дня, сдачи экзамена мы испытываем непреодолимое желание побаловать себя тем, что больше всего любим в награду за все наши мучения. Таким образом, мы заедаем стресс!» – говорит психолог Наталья Холоденко.Делайте самомассажПопробуйте самомассаж. 15-20 раз нажмите на точку под носом, потом минутку-две растирайте мочки ушей и сильно надавливайте на область между большим и указательным пальцем. Массаж точки под носом поможет отвлечься от лишних мыслей, массаж мочек окажет расслабляющее действие, а массаж точки между большим и указательным пальцем взбодрит. Но главное вы сможете устоять перед соблазном съесть любимое вредное лакомство, так как необходимость в нем просто отпадет.Еда на ночь«Причина ночного жора абсолютно элементарная и заключается в том, что вы голодны! – говорит Светлана Фус. – Поэтому я всегда говорю: как бы вы не старались ограничивать себя в еде, не забывайте о сытном завтраке и полноценном обеде и легком ужине, ведь организм обязательно потребует недостающей энергии перед сном».«Тут все дело в эмоциональных переживаниях, – говорит психолог Наталья Холоденко. – Ближе к вечеру нас одолевают различные мысли о прошлом или о будущем, которые нередко провоцируют чувство страха или незащищенности, не дают нам уснуть и манят нас к холодильнику. Домохозяйка может быть обеспокоена мыслями о будущем детей, студентка переживает об исходе экзамена, а клерк может думать о проблемах на работе и о том, как заработать денег, чтобы прокормить семью. Еще существует теория, что суть ночного переедания заключается в том, что все мы по своей природе хищники. А многие хищные животные охотятся ночью, что облегчает им битву за выживание».От ночного переедания мы очень быстро поправляемся. Это потому, что к вечеру, не смотря на усиленный аппетит, активность пищеварительного тракта снижается. Наедаясь на ночь, вы должны знать, что вас ждет два хода развития событий – в лучшем случае ваш желудок будет переваривать полученную пищу всю ночь, и в итоге он не получает положенный ему отдых (в результате чего изнашивается быстрее, отсюда и хронические заболевания). Ну, а в худшем случае он будет спать вместе с вами, и тогда еда, которая находится у вас внутри, подвергнется естественным процессам разложения. Отсюда вздутие, расстройства, запоры и главное – тяжесть и головные боли на утро. Ведь все выделившиеся за ночь токсины от этой еды впитываются в кровь и отравляют ее.Дышите правильноИзбавиться от ночного жора поможет дыхательное упражнение. Оно называется «Лягушка». Сидя на стуле, расслабьте тело, наклонитесь вперед, упритесь локтями в колени и положите ладони друг на друга тыльной стороной вверх. Наклоните голову, слегка касаясь лбом верхней ладони. Сделайте медленный и глубокий вдох, сохраняя полное спокойствие, задержите дыхание, а потом еще один вдох, короткий и энергичный (что-то вроде всхлипа), после чего легко и плавно выдохните до отказа. Делать необходимо 60 повторений. «Лягушка» улучшает обмен веществ, помогает расслабиться и отрешиться от гнетущих вас мыслей. И самое главное – отвлечься от мыслей о еде и отбить желание прогуляться к холодильнику.