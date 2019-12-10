Стали известны последствия изжоги

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Из-за стремительного темпа жизни все хотят решать свои проблемы быстро.Многие люди с проблемами пищеварения страдают от так называемого расстройства желудочно-пищеводного рефлюкса. Это непроизвольный выброс содержимого желудка в пищевод.В результате повреждаются внутренние оболочки пищевода. Гастроэнтеролог Прасанна Шарад Шах утверждает: у около 5-20% пациентов с этой проблемой может развиться рак. Если исходить из моего личного опыта, то из 20 пациентов у 15 будет расстройство желудочно-пищеводного рефлюкса, выражающееся в изжоге, повышенной кислотности, вздутии живота и нерегулярном стуле. В подавляющем большинстве случаев здесь виноват неправильный образ жизни, курение, употребление алкоголя и применение лекарств, продаваемых без рецепта. Из-за стремительного темпа жизни все хотят решать свои проблемы быстро. Наш же организм терпит. Плюс, мы пьем лекарства, снимающие остроту симптомов, не догадываясь, что вредим себе.По его словам ведущих специалистов, сюда добавляются и такие факторы, как ожирение, диабет, стресс. Чаще всего с описанным выше расстройством сталкиваются люди 60-80 лет, хотя все больше молодых людей жалуются на аналогичные проблемы. Однако если изжога хроническая, то необходимо обратиться к врачу, ведь проигнорировав этот тревожный звонок, можно не заметить, как разовьется рак. Дабы подстраховаться, специалист советует принимать пищу маленькими порциями и регулярно тренироваться. Также важно не оставлять пустым желудок больше, чем на два часа. Это спасет от повышенной кислотности.