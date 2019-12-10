Этот напиток быстро вылечит от простуды

Рецепт натурального напитка, который поможет при простуде.Согласитесь, когда вас одолевает сезонная простуда и предгриппозное состояние – это, мягко говоря, неприятно. И что может быть хуже простуды, к примеру, летом? И потому почувствовав приближающееся недомогание, мы глотаем таблетки, пьем сиропы, и, в общем, делаем все, чтобы нам стало хоть чуточку лучше, и нам бы не пришлось сдавать билеты на курорт.Где нас и накрывает. Насморк, чихание, жар и ломота во всем дела, а может, еще и озноб… Но не бойтесь, есть способ расправиться с вирусом прежде, чем он слишком уж удобно устроится в нашем организме.Оздоравливающие напитки – вот что нам поможет. Сильные, натуральные, и полные до краев питательными веществами. Выпейте стакан – и у простуды вместе с гриппом не останется ни пол шанса!Обычно оздоравливающий напиток состоит из следующих:ИмбирьЛимонКрасный перецИмбирь, успокаивает расстройство желудка и сочувствует пищеварению, согревает, а еще – ослабляет боль, связанную с простудой и гриппом. Кроме того, имбирь – превосходное отхаркивающее средство, способствующее разжижению мокроты в легких и успокоению болей в горле.Лимон укрепляет наш иммунитет, выводит токсины из тела, а также является источником натурального витамина C.Красный перец – мощное и эффективное средство для лечения лихорадки, улучшения кровообращения, кроме того, он избавит вас от тошноты и прочих жалоб на пищеварительную систему. Это настоящий кладезь целебных свойств – так пользуйтесь же им!А теперь я расскажу вам, в какой пропорции все это смешать:Сок половины или целого лимонаСок 3-4-сантиметрового кусочка имбиряЩепотка-другая красного перцаЭто натуральное средство поможет вам отбить начавшееся нападение простуды, либо организовать эффективную оборону еще на подступах к вашему организму. Уверяю вас, вы почувствуете эффект если и не немедленно, то достаточно быстро. Когда я чувствую, что вот-вот заболею, то начинаю принимать этот напиток три раза в день, и с тех пор, как я начал это делать, я ни разу не заболел.