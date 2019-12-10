Многократно кипяченая вода опасна для здоровья
Кипятить воду больше одного раза вредно, заявляют ученые. По их данным водопроводная вода имеет огромное количество примесей – от солей до минералов, а после подогревания химический состав воды меняется, и эти измененные вещества попадают в наш организм.
Оказывается, что чем чаще вы кипятите одну и ту же воду, тем опаснее для здоровья она становится, поскольку в ней образуются фториды.
Мышьяк
Самый большой риск для здоровья имеет мышьяк, который добавляют в водопроводную воду, чтобы убить в ней микроорганизмы. Несомненно, он из повторно кипяченой воды сразу не убьет человека, но если такую воду пить годами, то последствия могут быть страшные.
В таком случае врачи называют такие потенциальные заболевания, как: сахарный диабет, периферическая нейропатия, поражения кожного покрова, онкология, расстройства в работе желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения работы почек.
Фтор
Если кипятить воду повторно, часть соединений фтора превращается во фториды. Ученые доказали, что наличие фторидов в воде может привести к возникновению бесплодия у женщин, а также стать причиной отставания в умственном развитии детей.
Нитраты
При воздействии высоких температур нитраты в кипяченой воде преобразуются в нитрозамины, а это прямой путь к онкозаболеваниям.
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