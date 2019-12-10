Многократно кипяченая вода опасна для здоровья

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Медики объяснили, почему нельзя много раз кипятить одну и ту же воду.Кипятить воду больше одного раза вредно, заявляют ученые. По их данным водопроводная вода имеет огромное количество примесей – от солей до минералов, а после подогревания химический состав воды меняется, и эти измененные вещества попадают в наш организм.Оказывается, что чем чаще вы кипятите одну и ту же воду, тем опаснее для здоровья она становится, поскольку в ней образуются фториды.МышьякСамый большой риск для здоровья имеет мышьяк, который добавляют в водопроводную воду, чтобы убить в ней микроорганизмы. Несомненно, он из повторно кипяченой воды сразу не убьет человека, но если такую воду пить годами, то последствия могут быть страшные.В таком случае врачи называют такие потенциальные заболевания, как: сахарный диабет, периферическая нейропатия, поражения кожного покрова, онкология, расстройства в работе желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения работы почек.ФторЕсли кипятить воду повторно, часть соединений фтора превращается во фториды. Ученые доказали, что наличие фторидов в воде может привести к возникновению бесплодия у женщин, а также стать причиной отставания в умственном развитии детей.НитратыПри воздействии высоких температур нитраты в кипяченой воде преобразуются в нитрозамины, а это прямой путь к онкозаболеваниям.