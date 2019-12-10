Как быстро избавиться от отека лица

Эти советы помогут вам быстро избавиться от отечности лица.Отечность лица знакома практически каждому из нас – ну с кем ни бывало, проснувшись по утрам, отшатнуться от зеркала с непонятным и малознакомым отражением с опухлостями и отечностями.У этого явления имеются свои причины. И одна из них — чрезмерное употребление воды (особенно ближе к ночи). Всем известно, что в день человек должен выпивать от 1,5 до 3 литров – все зависит от времени года. Летом, по понятным причинам, нужно большее количество воды, чтобы избежать обезвоживание организма (ведь жидкость активно выходит через пот). Поэтому, если знаете за собой грех пить воду в больших объемах, следует постараться ее сократить. Помните, что отечность лица вызывают в основном газированные напитки и алкоголь.Также отечность может появиться, как следствие неправильного питания. Если вы, например, злоупотребляете слишком острой или соленой пищей, это может привести к застою жидкости в организме. Когда вы проанализировали самостоятельно свой питьевой режим и питание и нет повода грешить на них – стоит пройти обследование и сдать анализы на гормоны. Ведь гормональный сбой (выброс эстрогена) может быть еще одной из причин отечности. Также на появление отечности могут повлиять малоподвижный образ жизни и отсутствие физических нагрузок – все это ведет к скоплению жидкости в организме.В борьбе с отеками для начала нужно откорректировать количество потребляемой жидкости, исключить газированные напитки и алкоголь. Не стоит перед сном пить соки, кофе, а также любые напитки, содержащие сахар. Придется также пересмотреть свой рацион питания и исключить слишком острую и соленую пищу (или уменьшить количество потребления).Чтобы побыстрее избавиться от отеков, можно приготовить маски, которые позволят также убрать круги под глазами. Одной из эффективных масок для этих целей является маска из картофеля. Для ее приготовления натираем сырой картофель на мелкой терке, добавляем в полученную кашицу измельченную петрушку и полученную смесь наносим на предварительно очищенное лицо. Через 15 минут маску смываем.Лечебное действие на отекшее лицо окажет огурец. При этом, в отличие он картофеля, он еще и поможет убрать темные круги под глазами. Схема действия прежняя – натираем свежий огурец на терке и наносим кашицу на лицо. На глаза можно положить огуречные кружочки.Отлично поможет снять отечность под глазами чай. Нужно будет всего лишь заварить чайные пакетики, остудить и положить на глаза. Важно проследить, чтобы пакетик НЕ нагревался от тепла кожи. Как только вы это почувствуете, переверните пакетик и снова подержите на глазах. Через 30 минут от отечности не останется и следа.Если вы правильно отрегулируете свой режим питья и питания, станете практиковать маски, вы будете постоянно оставаться в форме – красивой и здоровой. А главное – ничего не знающей об отеках.